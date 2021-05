Kakva ljupka stvorenja: Oči u oči s lisicom i njenim mladunčetom

Fotograf Luka Hercigonja iz Preloga snimio je prekrasne fotografije lisica.

- Prvo sam ugledao mladunca kako drijema na ulazu u jazbinu. Istezao se i nakon petnaestak minuta povukao u jazbinu. Odlučio sam se sakriti u travi na desetak metara i pričekati što će biti dalje. Nakon par sati pojavila se mama, brzo se spustila do jazbine i stala na ulazu. Primijetio sam njezin oprez, brzinu i eleganciju kretanja dok izuzetnom brzinom upija informacije iz okoline. Stajala je tako na ulazu u jazbinu i gledali smo se oko tri minute. Nije bila sigurna je to ispred nje čovjek jer me zbog smjera vjetra nije mogla nanjušiti. Uglavnom, bilo je jako uzbudljivo, malo je vremena za okidanje fotki jer nikad ne znaš kad će skužiti da si tu. Vidjelo se da je iscrpljena od brige o mladima - ispričao nam je Međimurac Luka koji obožava fotografirati životinje u Prelogu i okolici.