Istražitelji otkrili za koje 'grijehe' sumnjiče Škorića. Evo što je tražio da bi dodjeljivao poslove

Josip Škorić , bivši čelni čovjek HC-a ponovo je uhićen u zajedničkoj akciji policije i USKOK-a, koja se provodi na području Zagreba, Osijeka te Zagrebačke, Karlovačke, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Prema neslužbenim informacijama, riječ je zapravo o dvije akcije, koje su nastale kao produkt onog što je proizašlo iz tajnih mjera u ranijoj istrazi koja je lani pokrenuta protiv Škorića i još nekoliko osoba. No neki prikupljeni dokazi, rezultat su i novih mjera, pa se najnovija uhićenja odnose na ukupno 10 osoba.

U djelu koji se odnosi na Škorića, osim njega uhićeni su Darko Babić, predstojnik Zavoda za prometnu signalizaciju, Anđelko Šćukanec profesor s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu i odgovorna osoba tvrtke Chemosignal te Silvijo Čamber, direktor Sektora prometa u Hrvatskim autocestama. Istražitelji sumnjaju da je Šćukanec od Škorića tražio da HC njegovoj tvrtki dodijeli neke poslove, a za uzvrat mu je dao mito.

Odnosno plaćao mu je troškove u hotelima i restoranima, avionske karte, ali i dio kupoprodajne cijene za neko vozilo. Radi se o iznosima od nekoliko tisuća eura, sve se događalo od 1. veljače 2024. do kolovoza 2024. Dio troškova koje je Šćukanec imao je zapravo je, po neslužbenim informacijama platio Prometni fakultet u Zagrebu, jer je kako se sumnja Šćukanec nagovorio Babića da odbori to plaćanje.

Nadalje, Šćukaneca se sumnjiči da je Čambera nagovorio da HC njegovoj tvrtki dodijeli neke poslove na izradi horizontalne signalizacije, a za uzvrat mu je financirao radove na kući i opremanju te kuće. To se događalo do siječnja 2023. do lipnja 2025. Što se tiče drugog kraka istrage, on se odnosi na pročelnike pojedinih upravnih odjela u Dugoj Resi i Novalji, koji su s određenim vlasnicima nekih obrata dogovorili da njihove tvrtke dobiju neke poslove. U tom dijelu su osumnjičena četiri vlasnika tvrtki te Mladen Rakočević i Ante Dabo, koji su bili na čelu upravnih odjela u Dugoj Resi, odnosno Novalji.

Svim osumnjičenicima su istražitelji pretraživali kuće, vozila i poslovne prostore, a nakon što one budu obavljene, osumnjičenici će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje.