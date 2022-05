Kako SAD pomaže Ukrajini: U Americi je to dovelo do straha od eskalacije rata

I američki mediji bruje o informaciji da su američke obavještajne službe pomogle ukrajinskim snagama locirati i potopiti glavni brod ruske crnomorske flote, krstaricu "Moskva". Iako je "Moskva" bila starije plovilo, imalo je 40-ak godina, činjenica je i da se radilo o zapovjednom brodu crnomorske flote te okosnici flotne protuzračne obrane.

Što će učiniti Putin?

Osim što pišu da su Amerikanci dali informacije ključne za potapanje Moskve, iznose i bojazan da bi to moglo biti i opravdanje Vladimiru Putinu da proglasi SAD stranom u ratu u Ukrajini. No kako Rusija nije proglasila ni rat s Ukrajinom, teško je da će se to doista i dogoditi, usto bi takav potez značio puno širu eskalaciju sukoba od ovoga koji gledamo sada. Mediji navode da američke obavještajne službe dijele informacije o predviđenom kretanju ruskih snaga, pogotovo kada se radi o ruskoj ofenzivi u Donbasu.

SAD ionako isporučuje velike količine naoružanja Ukrajini te su u praktičnom smislu već strana u ratu, pogotovo zato što je od Kongresa zatraženo odobrenje za dodatne čak 33 milijarde dolara ekonomske, humanitarne i vojne pomoći za Ukrajinu. Očito je da Amerikanci smatraju kako su Ukrajinci kadri obraniti se od Rusije pa možda i okrenuti tijek rata uz konkretniju pomoć Zapada.

Što se dogodilo s posadom potonule 'Moskve'? Rusi objavili spornu snimku spašenih

Podsjetimo, "Moskva" je bila pogođena dvjema ukrajinskim raketama Neptun, a poprilično čuđenje izazvala je činjenica da se sustavi te krstarice nisu bili kadri obraniti od takvog udara koji je 14. travnja uzrokovao potapanje te smrt i nestanak dobrog dijela od 510 članova "Moskvine" posade. "Moskva" je najveći potopljeni ruski brod nakon Drugog svjetskog rata zbog čega se na sve gleda kao na duboko poniženje ruske vojske. Prema informacijama američkih medija, Ukrajinci su od Amerikanaca tražili informaciju o velikom brodu koji je plovio južno od Odese, Amerikanci su ga identificirali kao "Moskvu", potvrdili njegovu lokaciju, nakon čega su Ukrajinci uspješno naciljali i pogodili brod. Amerikanci ističu kako je odluka o gađanju bila ukrajinska, a nikako ne njihova te oni samo dijele informacije kako bi se Ukrajinci lakše obranili od udara crnomorske flote.

Također, The New York Times objavio je da je američka informacija doprinijela navodnoj pogibiji čak deset ruskih generala koji su izravno sudjelovali u zapovijedanju postrojbama na terenu. Američki dužnosnici to nisu opovrgnuli, ali izrazili su snažno protivljenje stvaranju slike kako je SAD davao informacije s eksplicitnom namjerom eliminacije ruskih visokih časnika.

'Ne lociramo ruske generale'

– Ne dajemo informacije o lokaciji visokih ruskih časnika na bojnom polju – rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby dodajući kako SAD dijeli informacije s Ukrajinom, ali ne govori im koga ili što točno da napadnu. Slična izjava dana je i o "Moskvi".

Sadašnja američka politika, naime, strogo zabranjuje dijeljenje ključnih informacija o ruskim civilnim ili vojnim liderima, navodi NBC News. Ovakve priče mogle bi se pojaviti i nakon uništenja novog ruskog tenka T-90M koji je godinama razvijan kao uvod u ultramoderni T-14 Armata, a prije svega kao zamjena za već stare T-72 ili T-64 za koje se ima dojam kako vrlo lako bivaju uništeni zapadnim projektilima na ukrajinskom bojištu. Najavljivao se u medijima kao točka prevage na ratištu u Harkivu, no kako ukrajinski kanali prenose, jedan je uništen samo nekoliko dana nakon što je krenuo u borbu iako ima višeslojni oklop, poboljšanu zaštitu karusela kojim se opskrbljuje njegov top, bolji motor s više od 1100 KS, navigaciju, termalno navođenje i niz drugih poboljšanja. Ako se uništenje ispostavi točnim, a onda još i da su u tome ključnu ulogu igrale američke informacije, bit će interesantno vidjeti kakav će biti odgovor Kremlja.

