Kako prepoznati majstora prevaranta? Ovi znakovi pozivaju na sumnju

Grupe na društvenim mrežama pune su negativnih iskustava žrtava prijevara "majstora" koji uzmu novac i ne odrade posao ili ga odrade nekvalitetno. Kad prođu rokovi, opravdavaju se bolešću, smrtnim slučajevima u obitelji, iznenadnim službenim putovanjima ili nekim drugom poslom koji treba "hitno obaviti". Takve nepoštene prakse i prijevare rade štetu i poštenim obrtnicima i poduzetnicima koji rade po pravilima struke. Kako bi se spriječile prijevare, upućeni u tu problematiku podijelili su nekoliko savjeta.

Prvi znak koji izaziva sumnju je nerealni niska cijena u usporedbi s drugima i ako izvođač traži da odluku donesete što hitnije, u roku dan ili dva te da platite veći dio računa unaprijed. No, to nije pravilo, neki prevaranti paze da cijena bude na razini s ostalima kako bi ostavili dojam da su ozbiljni igrači. Neki izvođači traže unaprijed i do 70 posto iznosa, a ostatak kad se obave radovi. Pravdaju to time da se žele zaštititi od toga da ih investitor ne prevari. Čest je slučaj da tim predujmom zapravo pokrivaju dugove od priješnjih prijevara. Ako izvođać inzistira da posao obavi bez računa, osim što time krši zakon, možda ne želi da ostane pisani trag ako nešto pođe po krivu.

Prije sklapanja dogovora najbolje je pogledati recenzije i reference. Prilikom potpisivanja ugovora treba odrediti točan rok za završetak radova. Kad radovi krenu i pojave se prvi problemi s probijanjem rokova, prevaranti će početi s izgovorima o iznenadnim, neplaniranim situacijama u kojima su se našli. Postoji, naravno, mogućnost da se one i stvarno dogode, no ako zaredaju isprike poput "pokvario mi se auto", "imam neke probleme na drugim gradilištima" ili "moram čekati da mi investitor s prošlog gradilišta plati", to poziva na oprez.

Prema iskustvima građana, majstori im znaju nuditi po nešro jeftinijim cijenama materijal koji im je ostao kao višak s drugih gradilišta. No, tada treba provjeriti kvalitetu i starost tog materijala jer se zna svašta podvaliti. Jedno od pravila koje se često potvrdi glasi - ako nešto izgleda previše dobro da bi bilo istinito, velika je vjerojatnost da se radi o prijevari.

