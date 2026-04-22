Blokirano širenje slovenske i hrvatske burze

Slovenski Dnevnik u nedavnom je velikom tekstu naslovljenom "Prepreka širenju u Hrvatsku: Hoće li slovenska burza izvući kraći kraj?" objavio da slovenska energetska burza BSP SouthPool ima poteškoća pri ulasku na hrvatsko tržište. Odnosno, nije još dobila sve potrebne dozvole za rad u Hrvatskoj, a kako Europska komisija priprema novu regulativu koja bi trebala biti donesena do kraja godine, može se dogoditi da BSP SouthPool ne uđe na hrvatsko tržište još nekoliko godina. Nije bitno drukčije ni s hrvatskom burzom Cropex za tržište u Sloveniji.

Obje burze stekle su status tzv. operatora tržišta električne energije, odnosno Nominiranih operatora tržišta električne energije. Takav status znači da je burza ovlaštena provoditi operacije spajanja tržišta unutar dana ili dan unaprijed. No za trgovanje u jednoj zemlji mora se sklopiti multilateralni MNA (Multi-NEMO Arrangement).

MNA ili Aranžman za više nominiranih operatora tržišta električne energije u hrvatskoj zoni trgovanja nije još donesen ni u Hrvatskoj ni u Sloveniji. Kako Dnevnik piše, njihovo nadležno tijelo Eles još priprema takav sporazum. Tamo kažu kako je trenutačno u EU uspostavljeno 19 nacionalnih tržišta, što znači da je ulazak na pojedina tržišta dopušten za nekoliko burzi ako su ispunjeni primjenjivi regulatorni i tehnički uvjeti.

– Iz te perspektive planirani ulazak burze Cropex na slovensko tržište jedan je od mogućih i dopuštenih scenarija u otvorenom europskom tržišnom okruženju. Isto može učiniti i svaka burza koja procijeni da na određenom tržištu postoji odgovarajući poslovni potencijal – rekli su u Elesu ne nudeći konkretan odgovor kada bi se sporazum mogao donijeti.

Za mišljenje o pisanju slovenskog medija pitali smo naše nadležno tijelo, a to je Hrvatski operater prijenosnih sustava HOPS. Tamo kažu kako je nastavno na iskazane interese Nominiranih operatora tržišta električne energije o pružanju usluga povezivanja tržišta električne energije za dan unaprijed i unutardnevnog tržišta, HOPS na temelju zahtjeva Hrvatske energetske regulatorne agencije pripremio prijedlog dokumenta Aranžman za više nominiranih operatora tržišta električne energije u hrvatskoj zoni trgovanja, odnosno MNA.

– Na temelju zaprimljenih primjedbi, odnosno prijedloga, tijekom javnog savjetovanja izrađen je prijedlog MNA koji je dostavljen HERA-i na ishođenje mišljenja i uputa za daljnje postupanje – nastavljaju i kažu da je status otvaranja tržišta u Sloveniji sličan stanju u Hrvatskoj, a slični izazovi, gdje je potrebno određeno vrijeme za pronalaženje rješenja, zabilježeni su i u drugim tržištima te potvrđuju da on za Sloveniju još nije donesen te da je situacija uobičajena.