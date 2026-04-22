SPORNO UKIDANJE ROKA

Oporba protiv ukidanja roka za legalizaciju gradnje nastale do lipnja 2011.

Zagreb: Sabor o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Snježana Bičak
22.04.2026.
u 17:46

Većina zahtjeva za legalizaciju je riješena, a putem naknade za zadržavanje zgrada u prostoru naplaćeno je oko 350 milijuna eura

Iako je ministar graditeljstva Branko Bačić u Saboru poručio da nema legalizacije nijednog bespravnog objekta sagrađenog nakon 21. lipnja 2011. te da će svi biti uklonjeni, oporba ipak smatra da konačni prijedlog Zakona o postupanju s nezakonito sagrađenim zgradama kojim se ukida rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata do lipnja 2011. pogoduje daljnjoj bespravnoj gradnji.

– Donosimo zakon bez jasno određenog roka i otvaramo mogućnost ponovnog odlučivanja o već pravomoćno odbijenim zahtjevima. To nije javni interes, nego otvaranje prostora za rješavanje unaprijed poznatih pojedinačnih slučajeva; time se nekome pogoduje – poručio im je IDS-ov Dalibor Paus. Proces legalizacije započet 2012. pomogao je, dodaju IDS-ovci, velikom broju građana te je obuhvatio više od 900.000 zahtjeva.

– Nakon 15 godina legitimno se postavlja pitanje: zašto se, ako se ne pogoduje nekome, ponovno otvaraju rokovi kada je više od 90 posto bespravnih gradnji već prošlo postupak legalizacije – pitaju iz IDS-a i poručuju da ukidanje roka pogoduje daljnjoj bespravnoj gradnji kojoj se ni danas nije stalo na kraj.

– Oni koji nelegalno grade danas nam prodaju priču o domoljublju. Imamo tu jednog pjevača, izbornika reprezentacije, no to nije domoljublje, to je neodgovornost prema vlastitoj zemlji. Do kada će se tolerirati nelegalna gradnja? Kada će se uvesti stroge kazne i bespravna gradnja tretirati kao kaznena odgovornost – pitala je SDP-ova Ivana Marković, na što joj je ministar Bačić kazao da predloženi zakon ne prepoznaje izuzetke u smislu bespravnih graditelja, već primarno štiti prostor. Dodao je i da je dosad putem naknade za bespravnu gradnju, odnosno naknade za zadržavanje zgrada u prostoru, naplaćeno oko 350 milijuna eura te da će se ti iznosi u budućnosti dodatno povećavati. Visina naknade odredit će se prema kriterijima poput veličine, lokacije i namjene nezakonito sagrađenog objekta i propisat će se posebnom uredbom.

– Propisali smo rigoroznije mjere, a skorašnjim izmjenama Kaznenog zakona bespravna će se gradnja definirati kao kazneno djelo. Od 902.000 ukupno podnesenih zahtjeva za legalizaciju do roka 2018., riješeno ih je 822.000. Ovime izlazimo u susret našim sugrađanima koji možda nisu imali sredstava za legalizaciju ili su takve objekte kasnije naslijedili – objasnio je Bačić zašto se ukida rok za legalizaciju. Ipak, u SDP-u smatraju da rok mora postojati i za takve slučajeve.

– Trajna legalizacija moralno je upitna prema svima onima koji poštuju zakone. U redu, neka se otvori još jedan ciklus legalizacije zbog dijela građana koji nisu krivi što im objekti nisu legalizirani, koji nisu svjesno kršili zakon nego su u rješavanju imovinskopravnih odnosa zapeli u sustavu, no zbog nedostatka rokova i jače kontrole ovaj prijedlog se ne može podržati – kazala je Jasenka Auguštan Pentek u ime Kluba SDP-a.

Ključne riječi
Sabor rokovi zakon gradnja legalizacija

Ne propustite

