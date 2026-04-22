Trumpov ministar najavio veliku promjenu za vojnike, ukida se jedna obveza: 'Nećemo vas prisiljavati'

Pete Hegseth, ministar obrane SAD-a, najavio je ukidanje dugogodišnje obveze cijepljenja protiv gripe za američke vojnike. Hegseth je rekao da pripadnici vojske više neće biti prisiljeni primati godišnje cjepivo protiv gripe, već da će sami moći odlučiti je li to u njihovom najboljem interesu.

"Ministarstvo rata ponovno vraća slobodu našim snagama. Ukidamo obvezno cijepljenje protiv gripe, s trenutnim učinkom. Naša nova politika je jednostavna. Ako vi, američki vojnik kojem je povjereno braniti ovu naciju, smatrate da je cjepivo protiv gripe u vašem najboljem interesu, slobodni ste ga primiti – i trebali biste. Ali nećemo vas prisiljavati", poručio je ministar, kako prenosi NY Post.

Pentagon je godinama zahtijevao godišnje cijepljenje protiv gripe za sve pripadnike vojske, tvrdeći da široka imunizacija pomaže u očuvanju operativne spremnosti, osobito u uvjetima gdje se bolesti mogu brzo širiti. Ova je odluka došla nakon što je u rujnu prošle godine otkriven interni memorandum u kojem se vidjelo da se obveza već ublažava. Naime, u njemu je stajalo da će pričuvnici morati primiti cjepivo protiv gripe samo ako su na aktivnoj dužnosti 30 dana ili dulje.

Hegseth je, uz objavu promjene, opleo po administraciji bivšeg predsjednika Joea Bidena te kazao kako je ona vojnike prisiljavala da biraju između "savjesti i domovine". Pod predsjednikom Donaldom Trumpom, kako je poručio, to je razdoblje završilo.