PORUKA IZ KREMLJA

Putin spreman na susret sa Zelenskim, ali pod jednim ključnim uvjetom: 'U svakom trenutku'

Vladimir Putin
Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
23.04.2026.
u 00:07

Peskov je rekao da svaki takav sastanak zahtijeva pažljivu pripremu i "političku volju režima u Kijevu, a zasad takvu političku volju ne vidimo".

Ruski predsjednik Vladimir Putin može se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem samo u svrhu finaliziranja sporazuma o sukobu, rekao je u srijedu glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a prenijele ruske novinske agencije. Peskovljeva izjava na državnoj televiziji, koju su prenijele ruske novinske agencije, uslijedila je nakon što je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio da je Ukrajina zatražila od Turske da bude domaćin sastanak dvojice čelnika kako bi se oživjeli zastali mirovni pregovori.

"Glavna stvar je cilj tog sastanka. Zašto bi se oni trebali sastati? Putin je rekao da je spreman za sastanak u Moskvi u svakom trenutku", rekao je Peskov, prema agencijama. "Glavno je da postoji razlog za sastanak i da on bude produktivan. A može se održati samo u svrhu finaliziranja sporazuma."

Peskov je rekao da svaki takav sastanak zahtijeva pažljivu pripremu i "političku volju režima u Kijevu, a zasad takvu političku volju ne vidimo". Rekao je da je glavni cilj Rusije u njezinu vojnom pohodu, koji naziva "specijalnom vojnom operacijom", osigurati svoje vitalne interese i zaštititi se od ukrajinskih napada na energetske i druge ciljeve, što je opisao kao "opasnost od terorizma iz regije Kijeva".

Dodao je da je Rusija spremna na sve nove razgovore o rješavanju rata s američkim pregovaračima "već sutra". Sibiha je rekao da je Kijev zatražio od Turske da ugosti sastanak dvojice čelnika, ali nije rekao kako je Ankara odgovorila na taj zahtjev. Ured turskog predsjednika priopćio je u srijedu da je predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao glavnom tajniku NATO-a Marku Rutteu na sastanku u Ankari da ulaže napore u oživljavanje pregovora između Rusije i Ukrajine te okupljanje vođa zaraćenih strana.

Ključne riječi
Ukrajina Rusija Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Komentara 2

KR
kronika20
00:25 23.04.2026.

Putleru je prpa, ruski narod više ne može, čeka ga scenarij Čaušeskog.

Avatar Cro-Wolf
Cro-Wolf
00:23 23.04.2026.

Zar nisu trebali Rusi marširati kroz Kijev za 3 dana? A sada su više od 4 godine zapeli u Ukrajinskom blatu

