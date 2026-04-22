Zajednica utemeljitelja HDZ-a reagirala na Mesićeve izjave o NDH: 'Godinama širi neistine'

Zajednica utemeljitelja Hrvatska demokratska zajednica odbacila je tvrdnje bivšeg predsjednika Stjepan Mesić o navodnom toleriranju „relativizacije NDH“ od strane državnog vrha i premijera Andrej Plenković. U priopćenju navode kako je riječ o „političkim konstrukcijama“ kojima se, prema njihovom stajalištu, pokušava delegitimirati suvremena hrvatska država i njezino vodstvo. Pozvali su javnost da se distancira od Mesićevih izjava, osobito kada je riječ o interpretacijama povijesnih tema poput Jasenovca i Domovinskog rata.

Priopćenje prenosimo u cijelosti: - Zajednica utemeljitelja odbacuje tvrdnje bivšeg predsjednika Republike Stjepana Mesića o navodnom toleriranju „relativizacije NDH“ od strane državnog vrha i predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Riječ je o političkim konstrukcijama kojima se već desetljećima pokušava delegitimirati suvremena hrvatska država i njezino vodstvo. Pozivamo sve kojima je stalo da povijesne istine o Hrvatskoj, Domovinskom ratu pa i Jasenovcu da se od tog notornog lažova distanciraju. Laži treba spominjati da se ne bi ponovile. No Stipi Mesiću nema pomoći. „Svjedok Mesić“ danas tvrdi da je koncentracijski logor Jasenovac bio gubilište, „jedno od najpoznatijih u Europi, u koje su ljudi dolazili da bi bili ubijeni jer su bili druge vjere ili druge nacionalnosti“, a još jučer je tvrdio da je tamo „možda netko i preminuo ali da nitko nije bio ubijen“. Stjepan Mesić s vremena na vrijeme sipa laži od kojih se ni notorni Vučić ne bi posramio i u tome ne posustaje.

Na „Dan Mladosti“ 2019-te (iste godine kada je u jeku derogiranja nacionalnih prava Hrvata u BiH postao počasni građanin Sarajeva jednoglasnom odlukom SDA) nakon što je odslušao internacionalu i amnestirao petokraku pod kojom je razarana Hrvatska, izjavio je da „Jugoslavija nije bila unitarna država nego društvo otvorene demokracije i nacionalnih prava“ i da „najkraće rečeno - ovaj rat (Domovinski rat) nije bio potreban“ jer se „granice nisu promijenile niti za jedan milimetar“. On uopće ne percipira činjenicu da smo se borili za samostalnost i da bi bez hrvatskog otpora te granice bile na liniji Virovitica-Karlovac-Karlobag a Hrvatske ne bi bilo, jer je za njega je položaj Hrvatske u Jugoslaviji bio sasvim ok, a rat za samostalnost „nepotreban“. Nažalost, postoje ljudi kojima je Mesić i zabavan lik koji dobro priča viceve, a manje onaj koji je denuncirao svoju državu, koji je uoči Oluje pokušao izazvati ustavnu krizu, koji je provodio bestijalnu detuđmanizaciju, koji je odmah na početku svog mandata poručio kako su Hrvati u BiH „problem Sarajeva“ zahvaljujući čemu je jednoglasnom odlukom Stranke demokratske akcije postao počasni građanin Sarajeva, koji je slao kamione dokumentacije u Haag kako bi kasnije, lažno ih interpretirajući i nezakonito ih ozakonjujući stvarao okvir za sulude teze kriminalizirajući i hrvatsku politiku i one koji su u njoj sudjelovali tijekom devedesetih.

Prije sedam godina (2019) prognozirao je raspad EU-a i uspoređivao je sa Jugoslavijom, prije četiri godine se, u jeku agresije na Ukrajinu, deklarirao kao protivnik sankcija Rusiji, te tvrdio da Rusija nije izvršila agresiju nego je napravila “intervenciju“ za koju su krivi drugi. Mesić je u svojoj karijeri lagao gotovo o svemu: i o događajima u kojima je sudjelovao i o onima o kojima nema neposrednih saznanja ali je „nešto čuo“, ili su mu „nešto rekli“. Smjenjivao je i umirovljivao hrvatske generale. Branio Budimira Lončara i tvrdio da je nametanje embarga na uvoz oružja zapravo bila usluga Hrvatskoj. Provodio je detuđmanizaciju. Tvrdio je da su poslijeratni pokolji desetina tisuća Hrvata po Bleiburgu i križnim putevima nakon „oslobođenja“ normalan i da to ne može umanjiti sjaj zvijezde petokrake (iduća je faza valjda izjava da ne može umaniiti sjaj četničke kokarde, opa.). Kada su ga uhvatili u čitavoj seriji laži o Hrvatima i hrvatskoj politici u BiH odgovorio je, svjedočeći na Haškom sudu kao svjedok tužiteljstva: „Jedino mi moja žena vjeruje da uvijek govorim istinu“. Podsjećamo zato na notornu istinu o ovom ogorčenom protivniku suvremene i demokratske Hrvatske: jedino što mu treba vjerovati je da mu nikada i ni u kojim okolnostima ne treba vjerovati. Domovini vjerni, za Hrvatsku spremni! - stoji u priopćenju.