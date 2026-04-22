Hrvati razotkrili najpodliji trik u dućanima: 'Pogledajte što su stavili na kartonsko dno'

Dok inflacija već godinama nagriza kućne budžete, sve više građana upozorava na drugi, podmukliji problem – takozvanu šrinkflaciju, praksu smanjivanja količine proizvoda uz zadržavanje iste ili čak više cijene. Rasprava na hrvatskom dijelu Reddita pokazala je koliko je ta pojava postala svakodnevna frustracija potrošača, koji navode desetke primjera iz trgovina – od hrane i pića do higijenskih potrepština. Povod raspravi bila je objava korisnika koji je podsjetio na slučaj popularnih napolitanki čije je pakiranje s 500 grama smanjeno za 70 grama, uz “uljepšanu” ambalažu. Prisjetio se i vremena kada su velike čokolade imale 300 grama, dok je danas, kako kaže, “dobro ako nađeš onu od 270 grama”.

Najviše komentara odnosilo se na proizvode za kućanstvo. Jedna korisnica ogorčeno piše: “Omekšivač. 504 ili 798 ml, koji vrag. Kako su uopće došli do te mililitraže?” Drugi su pokušali objasniti kako se količine danas računaju prema broju pranja, no mnogi nisu impresionirani takvim objašnjenjima. “Godinama smo kupovali pakiranja od litre ili dvije litre, a sad odjednom ovakve brojke”, navodi jedna korisnica. Posebno su ljuti kupci pića i grickalica. Jedan korisnik podsjeća na promotivnu bocu piva koja je s dvije litre smanjena na 1,854 litre uz marketinško objašnjenje da broj simbolizira godinu osnutka pivovare. “To mi je bio jedan od većih 'molim?!' trenutaka”, napisao je. Drugi dodaje: “Još su mi gore limenke od četiri deci, zbog toga to više ne kupujem.”

Ni čips nije pošteđen. “Nekad je bilo normalno naći čips od 200 grama, pa je to postalo 180, zatim 150, 140, a sada sve češće 130 grama. Naravno da cijena nije pala, nego je veća no ikad”, upozorava jedan komentator. Drugi sarkastično zaključuje: “Cijena po kilogramu kao lososa, a ne prženog krumpira.” Kupci primjećuju i vizualne trikove s ambalažom. Jedan korisnik objavio je fotografiju kutije u kojoj je dodatno kartonsko dno kako bi proizvod izgledao veći. “To je čisto obmanjivanje javnosti jer ne mogu znati kako se težina ili volumen proizvoda prevode na stvarnu veličinu sadržaja”, napisao je. Drugi mu, međutim, odgovara da nije uvijek riječ o zavjeri, nego o standardizaciji pakiranja radi nižih troškova proizvodnje.

Na meti su se našli i tjestenina, kava, deterdženti, sladoledi, riblje konzerve, narezak, pa čak i toaletni papir. “Role su pale s 10 rola po 200 listića na 8 rola po 120 ili 150 listića”, upozorava jedan korisnik. Drugi pak piše: “Vrhnje u čašici 180 grama. Imaju jedni koji još drže dva decilitra i njih kupujem iz čistog protesta.” Dio sudionika rasprave smatra da potrošači sami mogu poslati poruku tržištu. “Takve stvari treba jednostavno ne kupovati, da shvate da kupac nije budala”, poručuje jedan korisnik. Drugi dodaje kako je problem i u tome što mnogi više ne prate cijenu po kilogramu ili litri, nego kupuju po navici i izgledu ambalaže.

Inače, u moru ozbiljnih komentara našlo se i humora. Na pitanje o najvećem primjeru šrinkflacije jedan je korisnik napisao: “Prije sam imao 138 kilograma, sad na zadnjem vaganju 135.” Drugi je zaključio: “Mene samo zanima do koje razine će to ići – kad naručiš colu u kafiću i dobiješ 80 mililitara?”

Podsjetimo i da je košarica za "preživljavanje", odnosno temeljna prehrambeno-higijenska košarica koja obuhvaća 51 najnužniji proizvod, u ožujku iznosila 489,53 eura, što je 3,55 eura više u odnosu na veljaču, pokazalo je redovno mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.HR u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP). Najskuplja je bila Varaždinska županija s prosjekom od 500,34 eura, slijedi Dubrovačko-neretvanska s 498,97 eura te Grad Zagreb s 496,15 eura. Najpovoljnija je bila Primorsko-goranska županija s 482,01 eurom, slijede je Sisačko-moslavačka s 482,76 eura i Vukovarsko-srijemska s 483,01 eura. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije iznosi 18,33 eura. Za tročlanu obitelj temeljna košarica poskupjela je na 388,71 eura (+2,60 eura), dok je samačka košarica stajala 250,42 eura (+0,57 eura).

Standardna prehrambeno-higijenska košarica, koja uključuje 77 artikala i odražava stvarne potrošačke navike hrvatskih kućanstava, na razini države za četveročlanu je obitelj prosječno je stajala 736,88 eura, što je 2,94 eura više nego mjesec dana prije. Najskuplja je bila Dubrovačko-neretvanska županija sa 750,02 eura, a najpovoljnija Sisačko-moslavačka sa 724,78 eura. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije iznosi 25,24 eura. Za tročlanu obitelj standardna košarica iznosila je 587,60 eura (+2,01 euro), dok je samačka košarica stajala 331,54 eura (+0,05 eura).