Kako pobijediti viralnu paniku?

Da vam je netko prije godinu dana kazao da će 2020. cijela Italija biti u karanteni, da će europske zemlje zatvoriti svoje granice, da će društvena okupljanja diljem svijeta biti zabranjena i da će jedan od glavnih likova u toj priči biti Tom Hanks, što biste rekli? Baš tako - da se radi o još jednom klišeiziranom holivudskom scenariju za akcijski film katastrofe.

No, život se kao i puno puta do sada pokazao kreativnijim od Hollywooda pa se svijet u samo nekoliko tjedana našao u jedinstvenom scenariju kakav smo vidjeli samo u filmovima. Pandemija korona virusa ili Covida-19 pokazala je koliko je ranjiv ne samo ljudski organizam, nego i životni stil privilegiranog svijeta, u koji nesumnjivo spada i Hrvatska. Sve što smo uzimali zdravo za gotovo, od putovanja do izlazaka pa čak i redovnog obrazovanja, sada je dovedeno u pitanje. Ne možemo se odmaknuti od korone, kao što se možemo odmaknuti od vijesti o, recimo, djeci migrantima na grčkim otocima zbog kojih će nam zasuziti oko, ali ćemo, eto, već sljedeće minute prebaciti na drugi kanal i saživjeti se s patnjama turskih nevjesta ili natjecatelja u reality showu.

Svijet se trenutno nosi s najvećom zdravstvenom krizom u novijoj povijesti koja će, uz fizičke posljedice za jedan dio stanovništva, neminovno uzorkovati i ekonomski potres diljem svijeta. Takva situacija fizičke ugroženosti, globalne blokade i višestruke neizvjesnosti idealno je okruženje za širenje panike i histerije. Ključnu ulogu u sprječavanju, ali i potenciranju iracionalnog ponašanja u siuacijama krize i katastrofe, imaju tradicionalni mediji, institucije i u novije vrijeme, društvene mreže.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Senzacionalizam i širenje panike na stranicama novina, u televizijskim prilozima i na portalima opasna su i neetična praksa kojoj mnogi mediji diljem svijeta, uključujući Hrvatsku, pribjegavaju kako bi osigurali čitanost, gledanost i famozne klikove, novu valutu suvremenog informacijskog društva. Upozoravati na ozbiljnost i dramatičnost situacije NE ZNAČI izvještavati senzacionalistički. Vrištanje na naslovnicama, mjerači smrti, vađenje riječi iz konteksta, neutemeljeno potenciranje straha, namjerno naglašavanje negativnih aspekata priče, stigmatizacija oboljelih i diskriminacija pojedinih skupina stanovništva, samo su neki od obrazaca senzacionalističkog izvještavanja.

Primjerice, njemačka kancelarka Angela Merkel, ministar zdravstva Jens Spahn i mnogi njemački liječnici kazali su da bi se korona virusom moglo zaraziti 60 - 70 posto njemačkog stanovništva. No, isto tako su istaknuli da će 80 posto zaraženih proći bez gotovo ikakvih simptoma i da vjerojatno neće ni znati da su imali virus. Međutim, velik broj medija prenio je u naslovu samo prvi dio informacije – o postotku zaraženih – često u bombastičnom kontekstu, tipa „Merkel šokirala Njemačku“, „svi su zanijemili“ i slično. Motiv za takvu prezentaciju vijesti iz tržišne perspektive je jasan, ali u situaciji kolektivnog straha svaki novinar i urednik morao bi dva puta razmisliti i o etičkoj, a ne samo komercijalnoj dimenziji svakog klika. Međutim, treba istaknuti da je velik broj hrvatskih medija ozbiljno shvatio svoju ulogu te da o cijeloj situaciji većina (ne svi!) danas izvještavaju trezveno i savjesno. Pogotovo treba pohvaliti to što se u izvještajima prostor daje onima koji najviše znaju, epidemiolozima i općenito, liječnicima i stručnjacima, kao i to što neki mediji sve češće naglasak stavljaju na pozitivne pomake, poput broja ljudi koji su ozdravili i slično.

Osim medija, najvažniju ulogu u komuniciranju epidemije u Hrvatskoj ima Nacionalni krizni stožer koji taj zahtjevan posao odrađuje izuzetno dobro i to iz nekoliko razloga. Kao prvo, uspješno su centralizirali komunikaciju kako ne bi došlo do konfuzije i širenja neprovjerenih informacija, što je jedno od najvažnijih pravila kriznog komuniciranja. Kao drugo, ljudi koji čine Nacionalni stožer imali su nezahvalnu situaciju pridobiti povjerenje javnosti u zemlji u kojoj je zdravstveni sustav prepun problema, a povjerenje u državne institucije dramatično nisko. Kao treće, članovi stožera, Alemka Markotić, Krunoslav Capak, Vili Beroš i Davor Božinović komuniciraju vrlo smireno, kompetentno i transparentno, što građanima daje prijeko potreban osjećaj sigurnosti. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti, u očima javnosti ima status kapetanice Janeway iz Star Treka koja letjelicu Voyager sigurnom rukom vodi kroz izazove svemirskih bespuća. To što takva osoba u ovoj situaciji postoji, u percepcijskom smislu je izuzetno bitno.

S obzirom da će situacija s korona virusom potrajati duže nego se isprva činilo, na stožeru je da svoju komunikaciju maksimalno profesionalizira, što znači da trebaju aktivirati i profesionalizirati sve komunikacijske kanale, poput digitalnih platformi, što u ovom trenutku nije slučaj. Informacija će biti sve više, a komunikacijski proces sve kompleksniji. Bilo kakvo improviziranje vrlo brzo će dovesti do kaosa pa taj imperativ profesionalizacije treba shvatiti jako ozbiljno.

Video - Kako razgovarati s djecom o koronavirusu?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ova je pandemija, osim po svojim razmjerima, specifična i zbog toga što je to prva kriza ove vrste koja se događa u eri mobitela i društvenih mreža. To otvara ogroman prostor za širenje lažnih vijesti i dezinformacija koje mogu izazvati paniku i kratkoročno ugroziti rat protiv bolesti, a dugoročno naštetiti borbi koja svijetu tek slijedi - borbi protiv ekonomskih posljedica krize. Drugim riječima, viralna panika koja se širi primarno društvenim mrežama jednako je opasna, ili opasnija, od same bolesti. Mnogi na mrežama doprinose panici, a da toga nisu svjesni, no mnogi to čine svjesno i apeli da se sankcioniraju oni koji namjerno šire paniku i laži potpuno su opravdani. Isto tako, hejterski diskurs i destrukcija na društvenim mrežama sada su na makismumu kao i broj samozvanih stručnjaka koji plasiraju svakojake dezinformacije i stvaraju pomutnju.

S druge strane, činjenica da živimo u umreženom društvu u ovoj situaciji ima brojne benefite. Za početak, puno procesa koji se inače odvijaju u fizičkom prostoru neće se prekinuti nego će se naprosto preseliti u virtualni prostor, poput poslovanja i nastave. Međutim, najveći plus možda je terapijska funkcija mobitela i društvenih mreža. Naime, u situaciji fizičke izolacije, komunikacija putem društvenih mreža ili različitih viber ili whats app grupa pruža osjećaj povezanosti, solidarnost i uključenosti. Nedavno su se na društvenim mrežama počele pojavljivati fantastične snimke ljudi iz talijanskih gradova koji uglas pjevaju, svatko sa svog balkona. U Italiji su osnovane brojne virtualne grupe za čitanje, razgovor itd. Iznimo važan element digitalne terapije je i humor. Urnebesno duhoviti memovi i filmići koji se kreiraju nevjerojatnom brzinom doprinose razbijanju opće napetosti i čuvaju zdrav razum u ovoj krajnje neprirodnoj i neizvjesnoj situaciji. Jedan u nizu takvih videa je onaj živahne talijanske nonice koja objašnjava kako disciplinirano i odgovorno ponašanje može zaustaviti virus, ali i diskriminaciju. Ne treba zaboraviti ni „celebrizaciju“ korone koja može djelovati terapijski kada se, primjerice, zvijezde fanovima javljaju iz izolacije putem društvenih mreža i pružaju im podršku, poput Toma Hanksa, njegove supruge pjevačice Rite Wilson ili Christiana Ronalda.

Uglavnom, pandemija je stanje kojem se sada na neko vrijeme valja prilagoditi, a adekvatno informiranje jednako je važna kao i procedure zaštite od samog virusa. Kako se, dakle, kvalitetno informirati i zaštiti od viralne panike?

Kao prvo, oslonite se samo na vjerodostojne i provjerene izvore informiranja, slušajte epidemiologe i stručnjake i pratite konferencije za medije Nacionalnog kriznog stožera. Kao drugo, kada se informirate iz medija pročitajte uvijek cijeli tekst, ne samo naslove, izbjegavajte virtualne grupe koje namjerno potenciraju paniku i histeriju i nemojte se nepotrebno zagađivati destruktivnim komentarima na internetu. Na kraju, obratite pažnju na dobre vijesti i ne zaboravite da niste sami. I da, pratite Toma Hanksa. Čovjek je preživo avionsku nesreću, brodolom i još štošta. Nema šanse da ne pobijedi koronu.