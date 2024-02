Ne prestaju stizati komentari na prepisku Turudić i Rimac, sada se oglasio i njen odvjetnik

Nakon što su objavljene stotine WhatsApp poruka između Josipe Pleslić, bivše Rimac, i trenutnog suca Visokog kaznenog suda, Ivana Turudića, koji je ujedno kandidat za glavnog državnog odvjetnika, oglasio se i odvjetnik Josipe Plesić.

"Poruke koje su objavljene nisu dio niti jednog spisa kazenog predmeta koji se vodi protv gđe. Pleslić, što implicira da se radi o tajnim podacima koje posjeduju privilegirane osobe i čija objava po mom sudu služi, a uzimajući u obzir vremenski kontekst, isključivo diskreditaciji gosp. Turudića u smislu njegovog imenovanja za glavnog državnog odvjetnika.

No, s obzirom na činjenicu da gosp. Turudić nikada nije sporio da poznaje gđu Pleslić, smatram da u istim porukama nema ništa sporno i poslužile su isključivo medijskom senzacionalizmu. Što se pak moje branjenice tiče, u javnosti se protiv nje već duže vrijeme provodi 'suđenje prije suđenja' iako niti jedna optužnica protiv nje do danas nije potvrđena te se na opisani način obranu stavlja u neravnopravan položaj dok se samoj gđi. Pleslić svakodnevno nanosi nemjerljiva šteta", stoji u pisanoj izjavi odvjetnika, piše N1.

Da podsjetimo, Jutarnji list objavio je u subotu dio WhatsApp poruka koje su razmjenjivali Josipa Pleslić (bivša Rimac) i Turudić. "Di si, radosti", napisala mu je Rimac, dok je on njoj odvratio: "Di si, lipa". Poruke su, kako piše Jutarnji, razmjenjivali godinama. Osim toga, više su se puta susreli. Oboje su inicirali te susrete, Rimac zbog konkretnih sudskih predmeta, a usluge je tražio i on.

Na kavi u jednom zagrebačkom kafiću viđeni su 2015. godine, a nakon uhićenja Josipe Rimac 2020. godine, Turudić je za N1 komentirao jesu li u prijateljskim odnosima. "Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to", tada je kazao. Turudić za Jutarnji, pak, nije htio komentirati sadržaj prepiske.

