Plenki je šokiran Turudića pitao za susrete s Mamićem. Evo što mu je Turudić, duboko povrijeđen, odgovorio

Subota

27. 1. 2024.

Kako Hrvatski nogometni savez iz samo njemu poznatih razloga nakon povratka ozlijeđenog Ivana u Hajduk nije prekinuo prvenstvo i nakon 19 godina konačno proglasio Hajduk prvakom, Jakobušić je izvukao tešku artiljeriju i u redove bijelih priveo BBB-ovca i vođu navijača futsal Dinama Josipa Brekala. BBB-ovci su toliko oduševljeni ovim iskazom svehrvatske pomirbe i nacionalnog jedinstva da obiteljsku hižu Brekalovih u Zagrebu čuva policija, jer nema navijača Dinama koji mu nakon potpisa za Hajduk nije htio stisnuti ruku ili bratski ga zagrliti. Čak im je Bepo to htio i omogućiti, ali jedan ga je BBB-ovac toliko snažno zagrlio da ga je zamalo ugušio.

Nedjelja

28. 1. 2024.

Nakon Brekalova odlaska u Hajduk, sve su oči bile uprte u Split, u kojem je budući prvak Hajduk junački izgubio pred punim stadionom od Rijeke. Hajdukov trener Karoglan nakon poraza je izjavio kako njegovi igrači, nakon što im je Dinamo prepustio Brekala, u istom duhu nisu htjeli pobijediti Rijeku, jer je duh pomirbe koji je Bepovim prelaskom zavladao toliko jak da jednostavno nisu imali srca to učiniti. Kada je čula zašto je Rijeka izgubila, naša Koli navodno je primljena na Hitni prijem Traumatološke bolnice u Zagrebu, gdje su joj liječnici jedva spasili život jer se, kao najveća zagovornica spajanja sjevera i juga, skoro ugušila u suzama radosnicama.

Ponedjeljak

29. 1. 2024.

Prema riječima glasnogovornika Policijske uprave vukovarsko-srijemske, noćas je u kanalu u blizini velikog hrama Hrvatske pravoslavne crkve pronađen isprebijani I. P. (49) iz Vukovara. Nesretni čovjek policiji je rekao da su ga napali lokalni Bad Blue Boysi, i to iz vjerskih razloga: "Ja sam s BBB-ovcima u Vukovaru oduvijek imao fantastičan odnos, ali primijetio sam da su me, otkad sam u Dicmu nedavno pristupio HPC-u, počeli čudno gledati. Podsjetio bih ih da sam se u Domovinskom ratu i ja zamalo borio za demokratsku Hrvatsku u kojoj će svi građani biti ravnopravni, bez obzira na rasnu, vjersku ili nacionalnu pripadnost", rekao je policajcima, koji su tek tada prepoznali Ivana Penavu, legendu udruge Zamalo dragovoljaca i vukovarskog gradonačelnika.

Utorak

30. 1. 2024.

Huligani ne miruju ni u Splitu. Pukovnik HOS-a, legenda Domovinskog rata i najčešći javni izvođač određenih dijelova opere "Nikola Šubić Zrinjski" Marko Skejo, pretučen je usred Splita. Kao i u Vukovaru, i ovdje je riječ o manjem religijskom nesporazumu jer je Marko u Dicmu postavljen za mitropolita turbo Hrvatske pravoslavne crkve i sada Torcidi, kao i BBB-ovcima očito netko treba objasniti da se može biti crnokošuljaš i pravoslavac istovremeno. Predsjednik Kluba navijača Torcida, Joke, nakon ovog incidenta u kojem je stradalo Njegovo Preosveštenstvo mitropolit HPC-a Adofije, izjavio je da je to djelo neodgovornih pojedinaca i da se od batina ograđuje: "Štoviše", rekao je Joke, "na idućoj ćemo utakmici sa sjevera zagrmjeti: 'Ko ne skače, ko ne skače, hrvatski pravoslavac nije!'"

Srijeda

31. 1. 2024.

Zbog novinarske gube, judoudbaških crva i novinara, nesretni je Plenki morao posmjenjivati na desetke ministrica i ministara, samo zato što su imali naviku zericu naših ili europskih eura staviti sa strane za dobrobit vlastitih osnovnih ćelija društva. Njihov je jedini krimen što su se borili za to da im djeca ostaju u Hrvatskoj, a ne da, poput onih koji nisu u The Stranci ili Vladi, moraju bježati iz nje. I sada kada se Plenki dosjetio i napisao malo zakončića protiv curenja informacija iz istraga, nakon čega on mora smjenjivati braću i sestre po stranci, novinarska se bagra okupila ispred Vlade i prosvjeduje, iako je Plenki odustao od kaznenog progona onih koji pišu o lopovlucima te je odredio da naše neovisno sudstvo procijeni što je javni interes i je li baš u interesu javnosti da pojedini ministri jednostavno kradu lovu.

Četvrtak

1. 2. 2024.

Zoka, sada si zbilja pretjerao! Možemo razumjeti da ne voliš HDZ, da ti Plenki nije baš prirastao srcu, ali da ćeš krenuti na čovjeka koji u profesionalnoj karijeri, ni kao nogometni, a pogotovo kao zvijezda hrvatskog pravosuđa, nije imao mrlje na profesionalnoj karijeri, protiv Ivana Turudića, našeg glavnog državnog odvjetnika u nastajanju, e, to od tebe nismo očekivali. Zoka tvrdi da postoje "ozbiljne sigurnosne zapreke" za imenovanje Turudića, jer je bio iznimno naklonjen najvećem sportskom dobrotvoru na ovim prostorima Zdravku Mamiću, pa mu je možda čak malo i pomogao s nekim informacijama tijekom jedne od Zdravkovih pravosudnih intifada. Plenki se šokirao kada je to čuo i rekao da je odmah pitao Turudića je li to istina. Turudić ga je, duboko povrijeđen, sa suzama u očima pogledao i kratko, mirno i dostojanstveno odgovorio: "Nije!" I tko ste sada vi, Zoka i SOA, da u to posumnjate?

Petak

2. 2. 2024.

Poljoprivrednici traktorima blokirali gradove u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu i Italiji, a traktoristi su blokirali i samo srce EU, Bruxelles. Seljaci su na ulicama u cijeloj Europi. Dave ih ekolozi, dave ih niže cijene kolega izvan EU, porezi, troškovi proizvodnje. Naši poljoprivrednici miruju, dobili su dozvolu da mogu klati svinje i prijepora više nema. Međutim, u Hrvatskoj najavljuje štrajk Udruga uvoznika i uništavatelja hrvatskog sela! Bune se i traže da se hrvatskim poljoprivrednicima potpuno ukinu subvencije i zabrani rad jer su se na tržnicama u nekoliko gradova pojavili pojedinci koji krišom prodaju poljoprivredne proizvode iz vlastitih vrtova i svojim djelovanjem ugrožavaju bitak uvozničkom lobiju. I sada ti budi pametan…