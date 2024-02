Poruke Josipe Rimac i Ivana Turudića izašle u javnost: 'Di si radosti', 'Di si lipa'

Predsjednik Zoran Milanović prozvao je danas Ivana Turudića, kandidata za čelnika DORH-a, da se, dok je bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, sastajao sa Zdravkom Mamićem. Najprije su se sastajali, tvrdi Milanović, dok je Mamić bio osumnjičenik, ali i kasnije, kada je bio pod istragom. Nakon što su Milanovićeve prozivke izazvale niz reakcija, Jutarnji list objavio je dio WhatsApp poruka koje su razmjenjivali Josipa Pleslić (bivša Rimac) i Turudić.

"Di si radosti", napisala mu je Rimac, dok je on njoj odvratio: "Di si lipa". Poruke su, kako piše Jutarnji, razmjenjivali godinama. Osim toga, više su se puta susreli. Oboje su inicirali te susrete, Rimac zbog konkretnih sudskih predmeta, a usluge je tražio i on.

Na kavi u jednom zagrebačkom kafiću viđeni su 2015. godine, a nakon uhićenja Josipe Rimac 2020. godine, Turudić je za N1 komentirao jesu li u prijateljskim odnosima. "Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to", tada je kazao. Turudić za Jutarnji nije htio komentirati sadržaj prepiske.

Na saborskom Odboru za pravosuđe sredinom siječnja, podsjetimo, Sandra Benčić postavila je pitanje Turudiću o susretu s Josipom Rimac, bivšom gradonačelnicom Knina, i želi saznati jesu li razgovarali o slučaju Vjetroelektrane. Turudić je i ranije kazao da je Rimac od njega tražila ubrzavanje slučaja.

"Govorio sam istinu. Primio sam je kao predsjednik suda, na njen zahtjev. Prekinuo sam razgovor nakon što sam upitao radi li se o tom predmetu", kazao je Turudić.

O istoj temi Turudića je pitala i Dalija Orešković, na što je on kazao da je sve već rekao Sandri Benčić. "Ja sam iznio kronologiju kakva je bila. Ako se vama ne sviđa taj odgovor, žao mi je", poručio je.

