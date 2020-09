Kako je Češka dirnula u bolnu točku Kineza: 'Zbog ovoga ćete platiti visoku cijenu'

Službeni posjet predsjednika češkog Senata Tajvanu, gdje je pred tamošnjim parlamentom održao govor u kojem je parafrazirao Kennedyja u Berlinu 1963. i poručio: "Ja sam Tajvanac", izaziva nove napetosti u diplomatskim odnosima s Kinom, a u obranu Češke od agresivnih poruka iz Kine stali su i slovačka predsjednica i njemački ministar vanjskih poslova.

"Kratkovidno ponašanje"

Nakon što je predsjednik gornjeg doma češkog parlamenta Miloš Vystričil započeo službeni posjet Tajvanu u pratnji 89-člane delegacije čeških političara, poduzetnika, znanstvenika i novinara (ondje ostaju do sutra), kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi komentirao je to kao "provokaciju". I zaprijetio da će Vystričil "platiti visoku cijenu za svoje kratkovidno ponašanje". Službeni Peking smatra Tajvan integralnim dijelom Narodne Republike Kine, odnosno jednom od svojih provincija, i snažno lobira protiv bilo kakvih službenih kontakata predstavnika stranih država s predstavnicima samostalne, demokratski izabrane vlasti na Tajvanu.

Peking najavljuje da će podvrgnuti Tajvan punoj kineskoj kontroli do 2050., ako treba i vojnim rješenjem. Samo 17 zemalja svijeta službeno priznaje Tajvan, i to pod nazivom Republika Kina, a Češka nije među njima, kao što uostalom nije nijedna europska zemlja. No mnoge zemlje imaju neku vrst neformalnih kontakata s vlastima na Tajvanu, a češki Senat planirao je poslati delegaciju u službeni posjet Tajvanu još za vrijeme bivšeg predsjednika Senata Jaroslava Kubere. On je, međutim, u siječnju umro od srčanog udara, a mediji navode da njegova obitelj smatra da su snažni pritisci iz Kine mogli utjecati na njegovo zdravlje i tako prouzročiti njegovu smrt.

Sada je novi predsjednik Senata Miloš Vystričil ostvario planirani posjet i postao najviše rangirani europski političar u posjetu Tajvanu. Nedavno je američki ministar zdravstva Alex Azar postao najviše rangirani američki političar koji je posjetio Tajvan. Od hrvatskih političara, čini se da je Dubravka Šuica bila najviše rangirana posjetiteljica Tajvana, i to u svojstvu europarlamentarke u travnju 2017. Hrvatska trenutačno ima predsjednika Republike koji je kao konzultant između obavljanja dviju najviših funkcija u državi radio nešto za jednog kineskog milijardera, no nikad do kraja nije objašnjeno što je točno Zoran Milanović radio u Kini i nejasno je kako bi se kao hrvatski predsjednik postavio prema ovakvim pitanjima.

Češka vlada i predsjednik nisu podržali Vystričilov službeni posjet, objašnjavali su da on ne odražava službenu češku politiku, no kad je kineski ministar vanjskih poslova izrekao prijetnju da će predsjednik češkog Senata "skupo platiti", ipak su reagirali. Češko ministarstvo pozvalo je kineskog veleposlanika u Pragu na razgovor. - Nema mjesta prijetnjama - komentirao je i njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas, koji je ugostio kineskog šefa diplomacije Wang Yia u Berlinu.

- Prema našim međunarodnim partnerima odnosimo se s poštovanjem i očekujemo od njih isto - dodao je Maas.

Predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova komentirala je da Slovačka stoji uz Češku Republiku i dodala kako se odnosi između EU i Kine temelje na dijalogu i uzajamnom poštovanju te da su prijetnje upućene predstavnicima jedne države članice EU kontradiktorne tom načelu i stoga neprihvatljive.

Havelova ostavština

Česi su već ranije imali diplomatske neugodnosti s Kinom zbog podrške demokraciji na Tajvanu. Gradonačelnik Praga Zdenek Hrib nedavno je, u listopadu 2019., otkazao partnerski sporazum s Pekingom i u siječnju ove godine sklopio takav sporazum uime Praga s tajvanskim Taipeijem. Načelnik jedne praške općine, Pavel Novotny koji je na čelu četvrti Prag-Reporyje, sada je prilično oštro napisao pismo kineskom šefu diplomacije nakon njegovih prijetnji: "To vam je bio zadnji put da otvarate usta na temu Češke Republike (...), vi drski, nepristojni klaune", napisao je Novotny i ultimativno zatražio ispriku u roku od 24 sata na stolu češkog šefa diplomacije, za kojeg načelnik praške općine tvrdi da se slaže s njime, samo ne smije to tako reći.

Prvi predsjednik Češke Republike Vaclav Havel bio je, inače, zagovornik primanja Tajvana u Ujedinjene narode i veliki prijatelj s dalaj lamom, duhovnim vođom Tibeta, čije kontakte sa strancima službeni Peking također pomno prati i nastoji spriječiti.