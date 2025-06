Kako do većih mirovina? Evo kakav model predlaže HUP-ov ekonomist

Glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Hrvoje Stojić, predlaže uvođenje automatske štednje u treći mirovinski stup kao način za povećanje budućih mirovina, posebno za mlađe generacije. Prema njegovoj procjeni, osobe mlađe od 30 godina mogle bi zahvaljujući ovom modelu ostvariti i do 20 posto višu mirovinu. Istovremeno, Stojić upozorava da će se udio mirovine iz prvog stupa u odnosu na plaću do trenutka umirovljenja generacije Z smanjiti s današnjih 45 na svega 24 posto, piše mirovina.hr. Ideja je da bi mladi radnici bili automatski uključeni u treći mirovinski stup, bez potrebe za aktivnom prijavom, što Stojić pojašnjava i na svom LinkedIn profilu. "Zamislite da ste prijavljeni u treći stup automatski. Da ne morate kliknuti ‘pristajem’ da biste dodatno štedjeli za ukupnu mirovinu. To je bit opt-out modela koji već godinama uspješno funkcionira u Ujedinjenom Kraljevstvu, Latviji li pak Novom Zelandu", navodi Stojić.

Takav model podrazumijeva da su svi zaposlenici uključeni u sustav, a doprinose uplaćuju poslodavci ili država putem poticaja. Iako je moguće isključiti se bez posljedica, iskustva iz drugih zemalja pokazuju da većina korisnika ostaje u sustavu, što dugoročno povećava iznose mirovina. U Ujedinjenom Kraljevstvu broj osiguranika u trećem stupu porastao je s 47% u 2012. na više od 85%, dok se u Latviji taj broj približava polovici zaposlenih. U Hrvatskoj, međutim, treći stup koristi manje od 25% zaposlenih. Stojić navodi primjer prema kojem mlada osoba koja tijekom cijelog radnog vijeka zarađuje prosječnu plaću, a poslodavac joj uplaćuje 67 eura mjesečno (3,5 % prosječne bruto plaće) u treći stup, može ostvariti "čak 19,4% višu ukupnu mirovinu", pod uvjetom da je član kategorije A obveznog mirovinskog fonda i da se ostvari realni godišnji prinos od 2,2%.

Ipak, upozorava da "opt-out model mirovinske štednje nije čarobno rješenje bez konteksta". U zemljama poput Poljske i Turske, gdje su plaće niske i povjerenje u sustav ograničeno, većina građana odjavila se iz sustava odmah nakon automatskog uključivanja. Stoga naglašava važnost edukacije, financijske pismenosti i pažljivog dizajna modela. "Zato Hrvatska treba sustav koji uzima najbolje iz oba svijeta; automatsko uključivanje uz mogućnost jednostavnog izlaza, višestruko jače porezne olakšice poslodavcima, nalik onima u vodećim članicama EU te jačanje financijske pismenosti i podrška građanima s nižim prihodima", zaključuje Stojić. Štednja za mirovinu, dodaje se, nije rezervirana samo za mlade. Na primjer, osoba stara 45 godina, koja do umirovljenja ima još dva desetljeća i u treći stup uplaćuje 100 eura mjesečno uz očekivani godišnji prinos od 5 %, mogla bi u trenutku umirovljenja imati gotovo 44 tisuće eura na svom računu.

