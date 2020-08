Kako će prvi dan vrtića i škole izgledati za djecu, roditelje, učenike, učitelje i nastavnike

Uoči početka nove školske godine idućeg ponedjeljka, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je jučer “Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021.”, što su preporuke za sigurniji odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u vrtićima i školama.

A kako je upravo prvi dan vrtića ili škole poseban dan i za djecu, i za roditelje, i za zaposlenike u tim odgojno-obrazovnim ustanovama u navedenom su dokumentu posebno istaknute preporuke čiji je cilj povećati sigurnost i smanjiti mogućnost zaraze već na samom početku. Stoga pri dovođenju djece roditelj može ući u vrtić, ali se mora preobuti ili imati plastične navlake za obuću, mora imati masku na licu te mora dezinficirati ruke. Roditelj može boraviti s djetetom u vrtiću maksimalno 15 minuta dnevno, a ravnatelj je dužan izraditi raspored boravka roditelja u vrtićkim skupinama i o tome ih na vrijeme obavijestiti. Ne preporučuje se istodobno veći broj roditelja u jednoj prostoriji.

Više roditelja samo na otvorenom

Veći broj roditelja i djece jedne odgojno-obrazovne skupine može dulje od 15 minuta boraviti samo na otvorenom prostoru, ali uz obavezni razmak i nošenje maske za roditelja.

Što se tiče prvog dana učenika prvih razrada osnovne škole, ne preporučuje se održavanje uobičajenih priredbi, ali je moguće planirati zajednički dolazak učenika i jednog roditelja u školu radi upoznavanja djece i roditelja s učiteljem, i to za svaki razredni odjel u posebnoj prostoriji ili na otvorenom. Ako jedan roditelj dođe s djetetom i zajedno budu ulazili u učionicu, trebalo bi za to planirati posebno vrijeme, kada u školi nema ostalih učenika, i uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Roditelji se u školi ne bi trebali zadržati dulje od 15 minuta. Kako će učenicima biti podijeljeni i udžbenici, potrebno je razraditi i kako će ih roditelji preuzeti. Učitelji prvi dan mogu iskoristiti i za održavanje roditeljskog sastanka, tj. davanja uputa vezanih za organizaciju rada, upoznavanje djece i roditelja s epidemiološkim uputama i preporukama te dogovoriti mogućnosti međusobne komunikacije na daljinu jer se ne preporučuje ulazak roditelja u škole. Taj se sastanak može održati i na otvorenom ili može biti online, ali samo ako svi roditelji za to imaju mogućnost.

Kada je riječ o prvom danu škole za učenike ostalih razreda osnovne i srednjih škola, učenici već prije 7. rujna trebaju biti obaviješteni o vremenu dolaska u školu te pridržavanju svih uputa, kao i o učionici u kojoj će se za njih izvoditi nastava. I propisane upute za prijevoz, ulazak i izlazak primjenjivat će se od prvoga dana. Potrebno je unaprijed razraditi i protokol dijeljenja te preuzimanja udžbenika. Trajanje nastave prvoga dana moguće je prilagoditi specifičnostima prostora i broja učenika, a poželjno je da s učenicima bude samo razrednik, a ne i drugi učitelji ili nastavnici.

Škola može prvoga dana planirati i izvođenje nastave, što ovisi o odluci svake škole. Sve učenike razrednici su dužni upoznati s pravilima i obvezama, rizicima i uputama kojih se moraju pridržavati vodeći pri tom računa o dobi učenika i njihovim specifičnostima, osobito ako se radi o učenicima s teškoćama u razvoju. Roditeljske sastanke te sastanke zaposlenika potrebno je planirati na daljinu. U iznimnim situacijama sastanci su mogući i na otvorenom. Vezano uz sam odgojno-obrazovni rad u vrtićima i školama, u dokumentu Ministarstva predlažu se tri modela: rad i nastava u ustanovi, mješoviti oblik (dio u ustanovi, dio na daljinu) te rad i nastava na daljinu. Riječ je o fleksibilnim modelima koji se na lokalnoj razini mogu mijenjati ili dopunjavati u skladu s epidemiološkom slikom i novim nalazima o širenju infekcije i bolesti. O primjeni pojedinog modela odlučuje škola u suradnji s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom.

Model “nastave u školi” podrazumijeva da se svi učenici obrazuju u školi licem u lice uz pridržavanje epidemioloških uputa. To su: pojačana osobna higijena, dezinfekcija ruku i poštivanje najvećega mogućega fizičkog razmaka kod učenika od I. do IV. razreda osnovne škole, a kod učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole u učionicama osiguran fizički razmak od 1,5 m, odnosno u učionicama srednjih škola fizički razmak od oko 2 m između svih osoba (učenika i nastavnika). Ako kod viših razreda osnovne i srednjih škola nije osiguran propisani razmak, učenici i nastavnici obavezni su nositi maske. Za učenike koji spadaju u izrazito vulnerabilnu skupinu, kao i za učenike koji su odsutni iz škole jer su COVID pozitivni i koji su u samoizolaciji, nastava se organizira kao nastava na daljinu. Usto, ako tijekom izvođenja određenih oblika nastave (npr. izborne, fakultativne nastave, dodatne i dopunske...) nije moguće izbjeći fizički kontakt učenika iz različitih razrednih odjela, za te se skupine učenika nastava organizira kao nastava na daljinu.

Rad u dvije smjene

Kako veći broj učenika u školi znači ujedno i veći rizik od prenošenja infekcija, za škole koje su do sada radile u jednoj smjeni, a imaju velik broj učenika u odnosu na male prostorne mogućnosti ili ne mogu osigurati preporučeni fizički razmak, predlaže se rad u dvije smjene. Model nastave “dijelom u školi, dijelom na daljinu” primjenjuje se kada prostorni i kadrovski uvjeti ne omogućuju rad uz poštivanje epidemioloških mjera. To znači da učenici neće moći imati nastavu u školi istovremeno, već se moraju odrediti prioritetne skupine učenika koje će imati nastavu u školi, a za ostale učenike treba osigurati da povremeno imaju nastavu u školi, a povremeno na daljinu. Moguće je da se učenici izmjenjuju tako da jedan tjedan budu u školi, a drugi kod kuće. U okviru ovog modela, za učenike od I. do IV. razreda nastava se održava u školi uz pojačanu osobnu higijenu, dezinfekciju ruku i poštivanje najvećega mogućega fizičkog razmaka, dok učenici od V. do VIII. razreda OŠ i učenici SŠ nastavu prate dijeljenjem razrednog odjela na dvije skupine, što znači da dok jedna skupina prati nastavu u školi, druga je skupina prati na daljinu. Nastava se odvija u turnusima u trajanju od jednog tjedna ili u režimu 3+2/2+3 dana. Grupe učenika po turnusima trebaju biti stalne. Model “nastave na daljinu” znači da svi učenici s početkom nastavne godine prate nastavu na daljinu.