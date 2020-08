Ministar Fuchs objasnio kako će izgledati korona nastava u školama i vrtićima

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs gostovao je u RTL-u Danas gdje je pojasnio kako će u vrtićima i školama izgledati provođenje novih epidemioloških mjera.

S obzirom na različit broj djece u vrtićkim grupama, rekao je kako će se provedba mjera razlikovati od vrtića do vrtića.

"Mjere idu za tim da se čim bolje organizira rad u vrtićima, ali i u školama. Zbog toga smo u pedagoškim savjetima i smjernicama, za razliku od prvog dokumenta u kojem je naglasak bio stavljan na epidemiologiju, pokušali razraditi sve moguće situacije. Pa i situaciju u kojoj imamo grupe s većim brojem djece u vrtiću. Ukoliko je nemoguće u postojećim uvjetima to postići, ovdje se predlažu i razne druge mogućnosti koje sam osnivač može upotrijebiti", rekao je i dodao kako postoji mogućnost dijeljenja grupa.

Zbog čestih viroza koje u jesen pogađaju djecu, Fuchs tvrdi kako će na jesen biti "puno sumnjive djece" te dodaje kako će obiteljski liječnici i pedijatri znati što treba napraviti.

U preporukama piše da ako se dijete u samom vrtiću počne loše osjećati i ima temperaturu, da odmah mora ići u samoizolaciju.

"Preventivno ide u izolaciju dok se utvrdi je li to dijete zaista Covid zaraženo ili nije", objasnio je.

Što se tiče nastave od 1. do 4. razreda, ministar tvrdi kako će učiteljice i razrednice sve kontrolirati.

"One će biti cijelo vrijeme s djecom i moraju paziti da ne dolazi do miješanja djece i to je onaj princip 'mjehurića'. Ta djeca dolaze u školu. Organizirano dolaze u razrede, ne hodaju i ne šeću se po školi. I odlaze organizirano na WC, pod nadzorom se češće peru ruke, ne izlaze iz razreda za vrijeme odmora", kazao je.

Odgovorio je i kako će se održavati online nastava u slučaju da se pojavi mogućnost samoizolacije kod nekog učenika.

"Odvijat će se na različite načine. Upravo zato što smo htjeli maksimalno pokriti sve moguće aspekte i staviti na raspolaganje razne mogućnosti, jer nisu sve škole jednako opremljene, i ne vladaju svi istim mogućnostima u tehničkom, ali ni u organizacijskom smislu, zbog toga smo donijeli odluku da se vrati natrag Škola na Trećem koja vrijedi za učenike od 1. do 3. razreda jer to je kategorija djece koja ne mogu baš online komunicirati. Oni nisu na toj razini niti tehničke, a niti ne vladaju određenim vještinama", kazao je.

Ministar je ustvrdio kako je mjerenje temperature obavezno. Školarcima će temperaturu mjeriti roditelji, dok će se učiteljima ona mjeriti pri dolasku u školu. Što se tiče učenika koji imaju kronične bolesti, Fuchs tvrdi kako oni neće morati dolaziti u školu, nego će imati organiziranu online nastavu.