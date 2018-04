Kafići puni, kavu piju iako se voda ne smije piti ni prokuhana: Vodu ne poslužujemo!

Iza Brođana je žedni Uskrs. Oko 90 tisuća građana u gradu i pet okolnih općina zbog onečišćenja vodocrpilišta od petka su bez pitke vode. Po ulicama su raspoređene cisterne, a pomažu i vojska i policija. Umirovljenik Ivan Zlaman preko vikenda je kupovao flaširanu vodu u trgovinama, danas je s velikim kanisterom prvi došao iz cisterne.

- U Konzumu sam u subotu doživio veliku gužvu, ljudi su se doslovno otimali za boce s vodom. Užas! Nas Brođane truju sa svih strana. Zrak, voda... Sve je zagađeno i ne znam što će biti. Po meni je suludo da naftovod ide pokraj vodocrpilišta. Ne radi se tu samo o 100-200 litara mazuta ili benzina, kao što su rekli. To je mnogo gore - kaže Zlaman. Veterinar Marin Rebac svaki se dan dva do tri puta provoza biciklom po vodu iz cisterne. Zadovoljan je jer je opskrba, kaže, dobro riješena.

- To su stvari koje se događaju i treba ih riješiti. Malo je nezgodno što nam se to dogodilo baš za Uskrs, ali što je - tu je. Nije bitno tko je krivac, treba riješiti problem. Što ga brže riješimo, brže će nam se život vratiti u normalu - kaže Rebac. Unatoč problemima s vodom, kafići u Slavonskom Brodu su na Uskrsni ponedjeljak bili puni ljudi. Mnogi od njih pili su kavu, iako je riječ o kavi koja se priprema od vode iz gradskog vodovoda za koju je rečeno da se ne smije piti čak ni prokuhana.

- To je voda koja je prokuhana na 120 stupnjeva. Znam za upozorenja da se ni takva ne bi smjela koristiti za piće, ali i naši gosti to znaju pa svejedno naručuju kavu - odgovorio nam je konobar u jednom kafiću sliježući ramenima, te dodao: - Čašu vode uz kavu ne poslužujemo, osim ako gost to izričito ne zatraži.