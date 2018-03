Predsjednica i gradonačelnik Slavonskog Broda razgovarali o eko-incidentu

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u subotu je telefonom razgovarala s gradonačelnikom Slavonskog Broda Mirkom Dusparom koji ju je izvijestio o ekološkom incidentu i zagađenju pitke vode u tom gradu, a predsjednica je iskazala punu podršku što bržem rješavanju situacije u kojoj su se našli stanovnici Slavonskog Broda i okolice.

O podršci predsjednice izvijestili su iz Gradske uprave Slavonskog Broda, kao i o novom sastanku Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije na kojem je istaknuto da će se, po dogovoru s Vladom RH, na teren dostavljati potrebne količine vode iz robnih zaliha, do normalizacije opskrbe vodom.

Do sada je, po podacima županijskog stožera, stiglo 55.000 litara flaširane vode. Od 37 raspoloživih spremnika za vodu, u subotu će se po dva uputiti u svaku općinu kao i po dvije palete pitke vode od 1.400 litara. Iz Stožera su poručili da će distribuciju vode prema potrebama koordinirati načelnici općina s Javnom vatrogasnom postrojbom (JVP) Slavonskog Broda gdje i pristižu sve količine vode. Za potrebe stanovnika na raspolaganju će biti i dodatnih pet cisterni Hrvatske vojske od kojih je jedna kapaciteta 6.000 litara već stigla u Slavonski Brod, a tijekom noći očekuje se dolazak i ostale četiri cisterne. Na područje bez pitke vode jednu cisternu će uputiti i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Dvadeset vojnika Hrvatske vojske bit će raspoređeno sukladno potrebama na terenu te će se staviti na raspolaganje u vezi distribucije pitke vode. Županijski stožer Civilne zaštite Brodsko-posavske županije od Državne uprave za zaštitu i spašavanje zatražio je stavljanje na raspolaganje dodatna 22 spremnika za pitku vodu čiji su kapaciteti od 1.000 do 5.000 litara. Dolazak ovih spremnika u Stožeru očekuje se u nedjelju.

Gradska je uprava izvijestila i o novom rasporedu lokacija za dostavu vode građanima Slavonskog Broda i okolnih općina izvijestili su iz Gradske uprave Slavonskog Broda. U općini Oriovac cisterna s pitkom vodom izmjenjivat će se na lokacijama kod vatrogasnog doma u Oriovcu i Slavonskom Kobašu. Načelnik općine Oriovac Antun Pavetić istaknuo je da je "situacija pod kontrolom" i da će svi vodu dobiti na vrijeme. Ta je općina na spoju dvaju vodoopskrbnih sustava Slavonski Brod-Davor i ondje dio naselja Oriovac, te Kujnik, Malino, Lužani, Živike, Pričec, Ciglenik i Bečic u vodoopskrbnom sustavu imaju zdravstveno ispravnu pitku vodu.

Općina Sibinj na svom području vodu dostavlja na tri lokacije: u Sibinju kod zgrade općine, Slobodnici kod zgrade DVD-a Slobodnica i u Grgurevićima kod zgrade Društvenog doma. Općina je pozvala i vlasnike privatnih, zdravstveno ispravnih bunara da ih ustupe i susjedima.

Voda će se dostavljati i u općini Brodski Stupnik od 8 do 15 sati ispred zgrade općine, u Starom Slatiniku od 8 do 12 sati ispred zgrade Društvenog doma, a u Krajačićima od 12 do 13 sati ispred zgrade Društvenog doma. U općini Bebrina voda se dostavlja u Kaniži od 10 do 11 i od 16,30 do 17,30 sati, u Kutima je cisterna s vodom od 11,30 do 12,30 i od 18 do 19 sati.U Dubočcu cisterna je od 13 do 14 i od 19,30 do 20,30 sati, u Zbjegu od 14,30 do 15,30 i od 21 do 22 sata. Općine Podcrkavlje i Bukovlje na svojim službenim stranicama nisu jučer imale nikakve obavijesti vezane uz opskrbu građana pitkom vodom.

U Slavonskom Brodu, uz postojećih sedam lokacija, u subotu navečer bit će postavljeni i spremnici s pitkom vodom kapaciteta 1.000 litara i redovito će se dopunjavati. Spremnici će biti ispred svih mjesnih odbora, ispred prostora Hvidre na Plavom polju, ispred svih dječjih vrtića i u Romskom naselju. Uz to, nastavlja se i doprema vode cisternama.