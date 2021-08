Ima i toga: Kafić u Salzburgu poslužuje samo goste koji nisu cijepljeni

Potvrda da je austrijsko društvo zbog pandemije koronavirusa podjeljenije više nego ikada prije i slučaj je kafića u mjestu Strobl na idiličnom jezeru Wolfgangsee u pokrajini Salzburg, u kojem kavu i kolače mogu dobiti samo osobe koje nisu cijepljene protiv COVID-19.

Dakle, kako u utorak izvještava većina austrijskih medija, tko je cijepljen neće biti poslužen. Na upit zašto cijepljeni nisu dobrodošli, i to upravo sada kada vlada svojom promotivnom kampanjom ulaže velike napore da uvjeri sve necijepljene Austrijance, pogotovo mlade, da se cijepe, vlasnica maloga kafića koji radi u sklopu njene biotrgovine, nije htjela odgovoriti. I to nikome. Ne samo medijima odnosno austrijskom radiju i televiziji ORF i drugom dnevnim listovima nego ni gradonačelniku, općinarima i turističkim djelatnicima u Stroblu am Wolfgangsee, koji su se potom od nje distancirali.

– Samo se možeš smijati, svoje si misliti i apelirati na goste da ne idu tamo. Jer to ne odgovara našim smjernicama – rekao je gradonačelnik Strobla Josef Weikinger, istaknuvši kako, naravno, nije oduševljen ponašanjem svoje sumještanke, ali da njen postupak „nije protupravan“.

Nakon što su mediji izvijestili o navedenom „slučaju“, odmah su se oglasili i austrijski stručnjaci za društvene (ne)prilike, koji su jedinstvenog mišljenja da je pandemija koronavirusa nakon godinu i pol dana ostavila duboke tragove na društvo, u kojem je pristan sve dublji jaz i raskol.

– To je, naravno, ogromna opasnost, jer društvo i posebno demokracija unutar njega sastoji se od suglasnosti i legitimnosti. A ako političke odluke više nemaju legitimnost, tada više nema ni demokracije. I sve više ljudi počne se odvajati od društva. A što ih se više odvaja, to će manje biti i odluka u tom smislu te se onda odlučuju za svoju vlastitu stvar – pojasnio je politolog Reinhard Heinisch.

Austrijski stručnjak vidi „slučaj“ kafića za necijepljene u Stroblu vrlo „simptomatičnim“ za sve rašireniju pojavu udaljavanja mnogih ljudi od klasičnog društveno-političkog i zdravstvenog sustava.

– Smatram da pandemija Covid-19 svojim djelovanjem razjedinjuje društvo, ali ne samo društvo. Ona ulazi i u mnoge druge pore društvenog života, pa tako primjerice može izazvati i sukobe među zaposlenicima u poduzećima ili unutar obitelji, ali dovesti i do raspada prijateljstava – istaknula je Silvia Traunwieser, profesorica filozofije prava na Sveučilištu u Salzburgu dodavši:

– Demokracija se očitava i kroz učestalo smjenjivanje sukoba i konsenzusa. I stoga se ne smije zaboraviti da upravo u demokraciji sukobi moraju biti dopušteni.

Austrijski mediji navode kako je cijepljenje protiv koronavirusa napravilo popriličan razdor u mnogim društvima, pa tako i u Austriji, gdje su podijele na cijepljene i necijepljene i sve češće spominjani privilegij za cijepljene osobe pridonijeli i sve brojnijim ekstremnim ponašanjima.

Video – Što je zapravo delta-soj koronavirusa i koliko je opasan?