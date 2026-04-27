Oscar Schmidt: Mão Santa i sjećanje svijeta

Godina bila je 2010. kada sam objavio knjigu naslova "Pamti li svijet Oscara Schmidta". U njoj su na 528 stranica bili sabrani tekstovi o knjigama, filmovima, pločama, o ljudima i o njihovim životima u umjetnosti, dio onog što sam po časopisima i novinama objavljivao u proteklih desetak godina. Ispod naslova pisalo je "projekti, skice, nacrti", jer se svaki, ili skoro svaki od tih žanrovski raznolikih, ali uglavnom nonfikcionalnih zametaka, potencijalno mogao razviti u neki opsežniji rad. Sam naslov bio je sjeme nenapisanog eseja, koji bi govorio o intimi iz koje se stvaraju pojedini mitovi masovne kulture našega doba i o tome kako vječnost sve kraće traje. Sve što je nezaboravno već je skoro i zaboravljeno.