Pad carstva – Trump kao nekoć posrnuli Gorbačov

O svojim saveznicima misli sve najgore, sanja povratak velike nacije koja je ideološki propala, a zapravo predsjeda carstvom u propadanju. Zvuči kao Donald Trump? Da, ali isto tako zvuči kao jedan drugi važan svjetski državnik iz jedne prošle ere koji je želio mnogo, a uspio vrlo malo – bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji je umro 2022. Trump i Gorbačov zapravo su nalik jedan drugome kao jaje jajetu, iako to nijedan od njih dvojice nikada ne bi priznao.



Istodobno se Trump suočava s velikom opasnošću – da ga povijest neće, kao Gorbačova, pamtiti po jednom velikom uspjehu (dopuštanjem relativno mirnog razdruživanja SSSR-a i završetku hladnog rata), već po velikom neuspjehu: to što je Trump, ponovno kao Gorbačov, svoju zemlju posvadio sa svojim saveznicima čime je stvorio pretpostavke za promjenu međunarodnih odnosa na štetu svoje zemlje. Drugim riječima, Trumpova Amerika, kao i SSSR u 1980-ima, radi ogroman pritisak na svoje saveznike, tražeći od njih da se promijene, ali time zapravo samo ugrožava te saveze. Za Gorbačova i SSSR to je završilo katastrofalno, raspadom komunističkog carstva. Hoće li Trump biti imalo uspješniji?