Pad carstva – Trump kao nekoć posrnuli Gorbačov

O svojim saveznicima misli sve najgore, sanja povratak velike nacije koja je ideološki propala, a zapravo predsjeda carstvom u propadanju. Zvuči kao Donald Trump? Da, ali isto tako zvuči kao jedan drugi važan svjetski državnik iz jedne prošle ere koji je želio mnogo, a uspio vrlo malo – bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji je umro 2022. Trump i Gorbačov zapravo su nalik jedan drugome kao jaje jajetu, iako to nijedan od njih dvojice nikada ne bi priznao.
Istodobno se Trump suočava s velikom opasnošću – da ga povijest neće, kao Gorbačova, pamtiti po jednom velikom uspjehu (dopuštanjem relativno mirnog razdruživanja SSSR-a i završetku hladnog rata), već po velikom neuspjehu: to što je Trump, ponovno kao Gorbačov, svoju zemlju posvadio sa svojim saveznicima čime je stvorio pretpostavke za promjenu međunarodnih odnosa na štetu svoje zemlje. Drugim riječima, Trumpova Amerika, kao i SSSR u 1980-ima, radi ogroman pritisak na svoje saveznike, tražeći od njih da se promijene, ali time zapravo samo ugrožava te saveze. Za Gorbačova i SSSR to je završilo katastrofalno, raspadom komunističkog carstva. Hoće li Trump biti imalo uspješniji?
Đujić: Plenković se gadno preračunao, traži izlaz iz živog blata. Kada nemaju argumente, izvlače tezu o dežurnom krivcu s Pantovčaka
Oporba uzvraća HDZ-u nakon što su sami predložili Ustavne suce: Nužne dvotrećinske većine očito neće biti...
Trumpu curi vrijeme: Ovo je datum do kojeg mora završiti rat po zakonu iz 1973.
Popis žrtava neće pomiriti nepomirljive, no mogao bi natjerati sljednike Partije da se konačno suoče s poslijeratnim zločinima
Ovaj projekt se oslanja na preporuke "Dokumenta dijaloga", što ga je 2018. izradilo Plenkovićevo Vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režim, te kani "pridonijeti boljem razumijevanju prošlosti, razvoju kulture sjećanja i jačanju demokratskog identiteta zemlje"
Oduzme li se i papi pravo da brani mir, svijet će uistinu biti prepušten 'šačici tirana'
Sve je čudniji svat taj Donald Trump: nije mu dovoljno da jedan rat sam vodi, a drugi podržava i održava, nego je u slobodno vrijeme udario na Lava XIV. zato što se papa usudio prozvati ratnike da prestanu ubijati Božja stvorenja na zemlji pozivajući se na religiju
Mijenjamo način zbrinjavanja otpada kako nas ne bi ugušio, a to košta
Poskupljenje, iako opravdanije od brojnih drugih, dolazi u vrijeme i ostalih silnih poskupljenja i udara na ionako prenapregnut radnički i budžet umirovljenika
SAD će izgubiti, na dugi rok opet će male nacije uzeti mjeru oholim porobljivačima naroda
Možda je Amerika imperij, ali to je dobar imperij, od kojeg su koristi imali svi. Danas smo, međutim, svjedoci kako se ta slika “dobrog imperija” raspada iz dana u dan
Došli smo Bajsom do Mjeseca, ali na njemu smo i ostali, na tamnoj strani
Bajs je uveden prije osam mjeseci, to jest 240 dana, što znači da se dnevno javnim biciklima prešlo 4166 km. Budući da ih ima 2000, to su bijedna dva kilometra dnevno po biciklu
Demokracija ponovno raste, ali Hrvatska stagnira
Dok u ostatku svijeta demokracija napreduje, u SAD-u nazaduje, što je vidljivo i u svakodnevnom funkcioniranju Trumpove administracije
Koliko vrijedi jedan ustavni sudac i koliko divizija ima taj Ustavni sud?
Zašto u oporbi kažu da im odgovara 5+5? To garantira da USUD neće moći donijeti nijednu škakljivu odluku za koju se traži većina od ukupnog broja sudaca.
A da nam umjesto sudaca Ustav tumače roboti
Kakav je to uopće zahtjev da ustavni suci ne smiju imati vlastiti vrijednosni sustav? Ako je to doista ono čemu stremimo – kupimo dobar algoritam i opleti!
Papa i Trump u sukobu svijeta kakav jest i svijeta kakav bi trebao biti
Papa ostaje simbol etičkog korektiva politike, no Trump je onaj koji u rukama ima moć donošenja odluka i stvarni utjecaj. Stoga, posljedice ovog sukoba trajat će dulje od izrečenih riječi – osobito u odnosima između politike i religije, ali i unutar šire krize zapadnog društva.
Nove nijanse članstva u EU: u sjeni, reverzno, pridruženo, integrirano
Dva su ključna pitanja: hoće li zemlje kandidatkinje samo odglumiti ili zaista razviti svoju spremnost za pristupanje u EU; i hoće li “članstvo u sjeni” na kraju kompromisnog dogovora biti dovoljno primamljivo tim zemljama koje žele ući u EU?