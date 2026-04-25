Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Dino Brumec
Autor
Pad carstva – Trump kao nekoć posrnuli Gorbačov

25.04.2026. u 15:07

Trump i Gorbačov zapravo su nalik jedan drugome kao jaje jajetu, iako to nijedan od njih dvojice nikada ne bi priznao

O svojim saveznicima misli sve najgore, sanja povratak velike nacije koja je ideološki propala, a zapravo predsjeda carstvom u propadanju. Zvuči kao Donald Trump? Da, ali isto tako zvuči kao jedan drugi važan svjetski državnik iz jedne prošle ere koji je želio mnogo, a uspio vrlo malo – bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji je umro 2022. Trump i Gorbačov zapravo su nalik jedan drugome kao jaje jajetu, iako to nijedan od njih dvojice nikada ne bi priznao.

Istodobno se Trump suočava s velikom opasnošću – da ga povijest neće, kao Gorbačova, pamtiti po jednom velikom uspjehu (dopuštanjem relativno mirnog razdruživanja SSSR-a i završetku hladnog rata), već po velikom neuspjehu: to što je Trump, ponovno kao Gorbačov, svoju zemlju posvadio sa svojim saveznicima čime je stvorio pretpostavke za promjenu međunarodnih odnosa na štetu svoje zemlje. Drugim riječima, Trumpova Amerika, kao i SSSR u 1980-ima, radi ogroman pritisak na svoje saveznike, tražeći od njih da se promijene, ali time zapravo samo ugrožava te saveze. Za Gorbačova i SSSR to je završilo katastrofalno, raspadom komunističkog carstva. Hoće li Trump biti imalo uspješniji?

Ključne riječi
Amerika Donald Trump Mihail Gorbačov

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!