Mijenjamo način zbrinjavanja otpada kako nas ne bi ugušio, a to košta

Poskupljenja – od hrane, pića, usluga, režija – postala su pravilo, ne iznimka. Iznimka za većinu radnika, posebno u realnom sektoru, povećanje je plaća koje bi ta poskupljenja moglo pratiti. U zadnje je vrijeme među glavnim temama, a nerijetko i svađama oporbe i vladajućih, kao ovih dana u Splitu, poskupljenje usluge prikupljanja otpada.



Građani će ubuduće odvoz smeća plaćati oko 70 posto više; od Rijeke, preko Karlovca, Splita, Varaždina do Vukovara i Dubrovnika, svima će ova usluga biti skuplja kako će se na njihovu području otvarati centri za gospodarenje otpadom. Njih ćemo imati ukupno 11 u Hrvatskoj, a dosad smo imali više od 300 lokacija diljem države gdje se pola stoljeća smeće koje se odvozilo iz kanti ili kontejnera s kućnog praga bez odvajanja ili reciklaže samo taložilo, odnosno odlagalo na lokacije koje su vlasti tada odredile.