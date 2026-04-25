Hrvatska Vučićev dežurni neprijatelj

Hrvatska je svojevrsna fiksacija Aleksandra Vučića. Tu opsjednutost srbijanski predsjednik naslijedio je od ratnog zločinca Vojislava Šešelja, s kojim je 15 godina bio u Srpskoj radikalnoj stranci i od kojeg se ideološki nikada nije u potpunosti udaljio, bez obzira na to što je prije petnaestak godina počeo “navlačiti europsko odijelo” i zajedno s Tomislavom Nikolićem graditi Srpsku naprednu stranku. Na valu pobjede Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima 2012. Vučić i naprednjaci dolaze na vlast, koja je već sada debelo nadmašila trajanje vladavine Slobodana Miloševića. Na putu potpunog preuzimanja svih poluga vlasti i stvaranja autokratskog modela vladanja Aleksandar Vučić pokorio je sve institucije države, uništio brojne medije, a ono malo preostalih nezavisnih medijskih kuća svakodnevno etiketira najgorim uvredama i optužbama. Na tom je putu sustavno uništavao i opoziciju.