OPTUŽBE IZ SRBIJE

Hrvatska Vučićev dežurni neprijatelj

Autor
Hrvoje Zovko
25.04.2026.
u 16:23

Svakodnevnim ’izljevima ustaša u mozak’ srbijanski predsjednik praktički devalvira jedno mračno razdoblje iz Drugog svjetskog rata u kojem su stradali brojni Srbi

Hrvatska je svojevrsna fiksacija Aleksandra Vučića. Tu opsjednutost srbijanski predsjednik naslijedio je od ratnog zločinca Vojislava Šešelja, s kojim je 15 godina bio u Srpskoj radikalnoj stranci i od kojeg se ideološki nikada nije u potpunosti udaljio, bez obzira na to što je prije petnaestak godina počeo “navlačiti europsko odijelo” i zajedno s Tomislavom Nikolićem graditi Srpsku naprednu stranku. Na valu pobjede Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima 2012. Vučić i naprednjaci dolaze na vlast, koja je već sada debelo nadmašila trajanje vladavine Slobodana Miloševića. Na putu potpunog preuzimanja svih poluga vlasti i stvaranja autokratskog modela vladanja Aleksandar Vučić pokorio je sve institucije države, uništio brojne medije, a ono malo preostalih nezavisnih medijskih kuća svakodnevno etiketira najgorim uvredama i optužbama. Na tom je putu sustavno uništavao i opoziciju.

Srbija Aleksandar Vučić

VA
VanjaPlank
16:35 25.04.2026.

Pa Tomašević ,Benčić,Orešković i Hajdaš_Dončič cijelo vrijeme Hrvate nazivaju us**šama. A kaj se čudite Vučiću onda.

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
17:17 25.04.2026.

meni je prva pomisao kad ga vidim na fotki: kako bih lika rado opalio po labrtama! 🙊 zasto me portal vecernjaka cini agresivnim? to radite namjerno

Avatar artemiš
artemiš
17:12 25.04.2026.

Tolika je inflacija "ust@ša" u Srbiji da će se i oni sami zapitati jesu li ust@še bili baš toliko loši momci, ili ih je četničko-partizanski - jugoslavenski/velikosrpski projekt prikazao takvima jer su bili jedini otpor onom protiv čega smo moraliali ratovati 90-ih. Ust@še su prvenstveno i nastale kao otpor velikosrpskoj Karađorđevićevoj diktaturi. Kad su smaknuli kralja ostali su zauvijek srpski neprijatelj, a Srbima je laž i preuveličavanje u krvi i genima. Vidimo kako i dan danas lažu o Domovinskom ratu i Oluji.

