'Kad su mi ugradili neurostimulator, preporodila sam se'

Kada lijekovi prestanu adekvatno utjecati na simptome Parkinsonove bolesti, primjenjuje se duboka mozgovna stimulacija (DBS). Riječ je o neurokirurškoj intervenciji – ugradnji uređaja sličnog stimulatoru pacemakeru u područje prsa ispod kože.

Taj neurostimulator šalje električne signale dijelu mozga zaduženom za kontrolu pokreta i ispravlja ih, a blokira neke od poruka mozga koji uzrokuju neučinkovitost motoričkih funkcija. “Opet mogu sve” inicijativa je kojoj je cilj podići svijest o Parkinsonovoj bolesti i pokazati kako napredak tehnologije osobama koje boluju od Parkinsonove bolesti pruža priliku da ponovno čine svakodnevne aktivnosti uz mirne ruke i kontrolu pokreta. Inicijativu su jučer predstavili vodeći hrvatski neurolozi i neurokirurzi.

Prof. Darko Chudy prvi je u Hrvatskoj 2000. na Rebru izveo DBS, a otkako je prešao u KB Dubrava 2008., izveo ih je 300-tinjak, i to ne samo na pacijentima s Parkinsonovom bolešću nego i onima s distonijom, Touretteovim sindromom te na pacijentima u vegetativnom stanju.

– Vodeći smo u regiji i po broju operacija i po vrlo malom broju komplikacija, iako se to ne mjeri. Nismo imali nijedan slučaj krvarenja u mozgu, a imali smo samo pet slučajeva infekcije. Po uspješnosti možemo se mjeriti s vodećim svjetskim centrima. Gotovo uvijek pogađamo strukture koje trebamo pogoditi, uglavnom je to subtalamička jezgra.

Operacija više nije dugotrajna, a ljudi nakon nje ponovno igraju tenis ili plivaju a da nitko ne vidi potkožni neurostimulator na njihovu prsištu. Novost je da smo počeli uvoditi i samopunjivu bateriju, a počinjemo učiti neurokirurge na Rebru, tamo će DBS preuzeti dr. Jakob Nemir – otkrio nam je prof. Darko Chudy, pročelnik Zavoda za neurokirurgiju KB-a Dubrava.

Dr. Fadi Almahariq, Chudyjev nekadašnji specijalizant, a sada kolega neurokirurg na istom zavodu, kazao je da imaju najsofisticiraniji softver i stanice za planiranje DBS-a kakvima se služe u SAD-u, Njemačkoj i Francuskoj te naveo kako 85 do 89% ljudi s Parkinsonovom bolešću uz DBS ima znatna poboljšanja, a istovremeno se do 50% smanjuje količina lijekova. No samo 20% oboljelih kandidati su za DBS, upozorava doc. Vladimira Vuletić, šefica Klinke za neurologiju KBC-a Rijeka.

– U svijetu je napravljeno 160 tisuća DBS-a u više od 30 godina. DBS ne zaustavlja tijek bolesti, ali znatno poboljšava kvalitetu života pacijenta – kaže dr. Vuletić.

Dr. Marija Petravić Paponja umirovljena je obiteljska liječnica koja boluje od Parkinsona i podvrgnuta je DBS-u prije pet godina. Tri mjeseca nakon zahvata vratila se na posao.

– Preporodila sam se! Ponovno sam mogla normalno govoriti, pohati meso, pisati i raditi toliko toga što zbog bolesti nisam mogla – opisala je liječnica.

