Nekad su se civilizacije mjerile po akvaduktima, knjižnicama i sposobnosti da organiziraju život. Danas se uspjeh mjeri time da POS uređaji rade u kolovozu i da klima izdrži do rujna. Standardi su se, očito, racionalizirali.
Društvo, ne samo naše, razvilo je elegantnu sposobnost prilagodbe na kontinuirano pogoršanje. Vruće je ovih dana iako je svibanj i do prije dva tjedna ste nosili zimske jakne? Naviknut ćete se. Cijene nisu visoke, nego je takvo tržište. Sustavi ne pucaju, samo "imaju izazove". Čak je i kronični umor dobio status životnog stila. To se danas naziva realizmom.
