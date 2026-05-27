Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
27.05.2026. u 11:49

Sve se danas raspada dovoljno polako da zadrži relativno podnošljiv ton. Ništa ne kolabira dramatično. Samo povremeno dolazi do poteškoća

Nekad su se civilizacije mjerile po akvaduktima, knjižnicama i sposobnosti da organiziraju život. Danas se uspjeh mjeri time da POS uređaji rade u kolovozu i da klima izdrži do rujna. Standardi su se, očito, racionalizirali.

Društvo, ne samo naše, razvilo je elegantnu sposobnost prilagodbe na kontinuirano pogoršanje. Vruće je ovih dana iako je svibanj i do prije dva tjedna ste nosili zimske jakne? Naviknut ćete se. Cijene nisu visoke, nego je takvo tržište. Sustavi ne pucaju, samo "imaju izazove". Čak je i kronični umor dobio status životnog stila. To se danas naziva realizmom.

Ključne riječi
otpor propadanje civilizacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!