Kad je pao 'maser' Pančo, političari su se uspaničili, a spis u DORH-u nestao

Kao u nekom špijunskom trileru, priča oko uloge Milijana Brkića u probijanu istrage elitne prostitucije 2011. svaki dan dobiva neke nove zaplete. Jučer se doznalo da je Brkić još 2011. oko svega ispitan, ali se isto tako doznalo da je spomenuti spis nestao, odnosno da se zagubio!? Kako je točno tekla ta priča pojasnio je Dražen Jelenić, glavbi državni odvjetnik, kroz čija se usta i DORH nakon dva dana šutnje konačano oglasio.

– Na temelju saznanja koje je DORH imao 2011., podnijeli smo prijedlog istražnom sucu Županijskog suda u zagrebu da se neke osobe ispitaju kao svjedoci. Riječ je o osobama koje su prije toga svoja neformalna saznanja iznijela policiji. Međutim to što su rekli policiji nisu ponovili pred istražnim sucem, pa se nitko nije mogao teretiti, jer neformalna saznanja ne mogu biti dokaza u kaznenom postupku. Ispitane osobe opovrgle su ono što su kazale u neformalnom razgovoru u policiji – kazao je Jelenić.

Na upit je li se u tim neformalnim izjavama policiji spominjalo i Brkićevo ime, Jelenić je kazao da ne može reći čija su se imena spominjala. No napomenuo je da osobe na temelju čijih se neformalnih izjava krenulo u neko postupanje, svoje navode nisu potvrdile pred istražnim sucem. Milijan Brkić je jučer, prvi put od izbijanja afere s elitnom prostitucijom kazao da je i on ispitan 2011.

– Naravno da me DORH ispitao kratko je kazao, prije no što se zapitao hoće li mu se netko ispričati nakon što je “glavni državni odvjetnik Jelenić rekao da svjedoci pred sucem istrage nisu ponovili optužbe na moj račun”. Brkić se osvrnuo i na informaciju objavljenju u Jutarnjem listu iz koje proizlazi da ga je Blaž Curić, njegov kum osumnjičen da je Franji Vargi dojavio da ga se tajno prati i prisluškuje, kontaktirao na dana kada je Varga uhićen.

– S kumom se čujem svaki dan, što je tu čudno i zabranjeno?! – kazao je Brkić.

Što se pak tiče i njegovih i Jelelnićevih navoda o svjedocima koji su o probijanju mjera u istrazi protiv elitne prostitucije 2011. na policiji iskazivali jedno, a pred sucem drugo, mnogo je razloga zašto bi svjedoci mogli promijeniti iskaz. Normalno bi bilo da se istražitelji pozabave i tim djelom priče, jer ne bi bilo prvi put da svjedoci zbog straha odluče povući ranije iskaze. No teško je vjerovati da se te činjenice nakon sedam godina mogu utvrditi, tim više što iz Jelinićevih riječi proizlazi da je sudbina spisa koji se bavio Brkićevom ulogom u probijanju tajnih mjera - nepoznata.

– Da bi se moglo istražiti sve što se pojavilo u javnosti zadnjih dana, prvo bi bilo potrebno rekonstruirati spis. No spisa u ovom trenutku u Općinskom državnom odvjetništvu nema. Hoće li biti kakve daljnje istrage, odlučit ćemo nakon rekonstrukcije cijelog predmeta – kazao je Jelenić.

Pojasnio je i da DORH nije dva dana izlazio u javnost oko te priče jer su prvo htjeli prikupiti sve informacije. Jelenić je inače 2011. bio zamjenik državnog odvjetnika, no kaže da sa cijelim slučajem nije bio upoznat.

– S tom problematikom nisam bio upoznat. Trenutačno se provjerava i je li utvrđeno da Općinsko državno odvjetništavo nikada nije izvjestilo Županijsko državno odvjetništvo i DORH, koji su mu nadređeni, o postojanju za dva predmeta - kazao je Jelenić, dodadvši još kako ipak vjeruje da u cijeloj priči nije bilo nikakvog zataškavanja.

Zbog slučaja Brkić jučer se sastao i saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na sjednici su saslušani čelnici SOA-e, Ravnateljstva policije, Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, OTC-a i glavni državni odvjetnik, nakon čega je od nadležnih tijela zatraženo da da nakon okončanja postupanja podnesu pisana izvješća Odboru. Predsjednik Odbora, SDP-ov Ranko Ostojić kazao je da su ga institucije uvjerila da poduzimaju konkretne poteze, točnije, u tijeku su tri postupka.

– Jedan je u Državnom odvjetništvu kojim će se utvrditi kako je došlo do eventualnog zagubljenog spisa, odnosno, da određenog spisa nema, u ovom slučaju iz 2011. Međutim, to ne utječe na druge postupke koje policija vodi i oni će ispitati sve sudionike koji su sudjelovali u ovoj drugoj akciji vezanoj uz SMS-ove. Svatko tko je znao za mjere tajnog prikupljanja podataka bit će ispitan, pa čak i ako je riječ o glavnom državnom odvjetniku. Treći postupak odnosi se na curenje informacija iz policije, pa i u recentnim događajima. Važno je da je da kod tih institucija postoji dobra volja nego i koordinacija i želja da sve to skupa riješe – objasnio je Ostojić. Za Odbor je vrlo važno, nastavlja, da je dobio vrlo precizan odgovor da je stvar iz 2011. godine, prema tadašnjem Zakonu o kaznenom postupku, završila odlukom istražnog suca koji je, saslušavajući osumnjičene, donio odluku da nema više ničega što bi rezultiralo nekim novim mjerama.