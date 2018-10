Ranko Ostojić: Važno je da kod institucija postoji dobra volja da sve to skupa riješe

Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zatražio je danas, nakon sjednice na kojoj su saslušani čelnici SOA-e, Ravnateljstva policije, Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, OTC-a i glavni državni odvjetnik, od nadležnih tijela da nakon okončanja postupanja podnesu pisana izvješća Odboru, a nakon zaprimanja tih izvješća Odbor će ponovno održati sjednicu i odlučiti oko eventualnih daljnjih postupanja samog Odbora.

Izvijestio je o tome predsjednik spomenutog odbora, SDP-ov Ranko Ostojić izrazivši zadovoljstvo što su svi dijelovi sigurnosnog sustava, pa i oni koji nisu obvezni, poput samostalnog pravosudnog tijela, Državnog odvjetništva, koje nema obvezu doći u parlament, bili na sjednici i dali korisne informacije.

- Intencija ovog sastanka i zahtjev Odbora je bio prvenstveno da se vrati povjerenje u institucije. Percepcija je javnosti da, u trenutku kada cure informacije, postoje sumnje u zataškavanje i kompromitaciju mjera, mi moramo obavezno reagirati. To smo i napravili i u skladu s tim sve naše poruke išle su u smjeru da odnosi s javnošću moraju biti takvi da se da pravovremena i točna informacija.

Drugo, da se poduzimaju radnje i mjere o ljudima kod kojih se dogodi takva informacija. Treće i najvažnije, da istina izađe na vidjelo – kaže Ostojić kojega su institucije uvjerila da poduzimaju konkretne poteze, točnije, u tijeku su tri postupka.

- Jedan je u Državnom odvjetništvu, kojim će se utvrditi kako je došlo do eventualnog zagubljenog spisa, odnosno, da određenog spisa nema, u ovom slučaju iz 2011. godine. Međutim, to ne utječe na druge postupke koje policija vodi i oni će ispitati sve sudionike koji su sudjelovali u ovoj drugoj akciji vezanoj uz SMS-ove. Svatko tko je znao za mjere tajnog prikupljanja podataka bit će ispitan, pa čak i ako je riječ o glavnom državnom odvjetniku. Treći postupak odnosi se na curenje informacija iz policije, pa i u recentnim događajima. Važno je da je da kod tih institucija postoji dobra volja nego i koordinacija i želja da sve to skupa riješe – objasnio je Ostojić. Za Odbor je vrlo važno, nastavlja, da je dobio vrlo precizan odgovor da je stvar iz 2011. godine, prema tadašnjem Zakonu o kaznenom postupku, završila odlukom istražnog suca koji je, saslušavajući osumnjičene, donio odluku da nema više ničega što bi rezultiralo nekim novim mjerama.

- Bitno je da je tada sudac istrage taj slučaj kompromitacije zaključio. Glavni državni odvjetnik je najavio da će rekonstruirati spis i onda će on time zaključiti je li tu eventualno bilo stvari koje su suprotne zakonu. U svakom slučaju, tadašnja odluka je donesena. Ja neću prihvatiti odgovor da nije bilo zataškavanja sve dok ne dobijemo napismeno sve što je Odbor danas zaključio – poručio je Ranko Ostojić. Iako je član Odbora, Milijan Brkić se ispričao da neće doći.

Pogledajte kronologiju afere lažnih SMS-ova: