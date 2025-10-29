Kad Brod postane galaksija: X-e-con spojio fiziku, astronomiju, SF i ljubitelje svemira

Proteklog je tjedna Slavonski Brod bio epicentar svemira – barem onog znanstvenofantastičnog. Astronomsko društvo Gea X organiziralo je peti X-e-con, konvenciju koja spaja znanost i SF pod zajedničkim nazivnikom "Znanost u SF-u". Tijekom pet dana Brod se pretvorio u središte fizike, astronomije i maštovitih ideja o budućnosti čovječanstva.

Tamna tvar i atomske bombe

Program je bio gust poput Mliječne staze: niz predavanja, izložbi, filmskih projekcija i radionica privukao je stotine posjetitelja – od učenika i zaljubljenika u zvjezdano nebo do znanstvenika i autora znanstvene fantastike. Glavni znanstveni gost bio je dr. sc. Saša Ceci s Instituta "Ruđer Bošković", koji je publici približio tajanstveni svijet tamne tvari i tamne energije, onih 95 posto svemira o kojima još gotovo ništa ne znamo.

– Pozvali su me jer im se valjda sviđaju stvari koje radim, a i zato što uvijek rado govorim o svemiru i njegovim misterijima – našalio se dr. Ceci. – Nisam ranije znao za ovu konvenciju, ali me oduševilo što se tako nešto događa u Slavonskom Brodu. Tema je bila ideja organizatora, a ja sam pokušao pronaći najnovije spoznaje iz tog područja, jer svemir se mijenja brže nego što mislimo. Osim znanstvenog dijela, konvencija je bila i pravi praznik znanstvene fantastike. Među književnim gostima istaknuli su se dr. sc. Dalibor Perković Izitpajn i Jasminka Cindrić Perković, poznati po svojim nagrađivanim SF djelima, dok su ljubitelji filma došli na svoje uz predavanje Hrvoja Gaže iz SF skupine Orione, koji je analizom filmskih klasika govorio o – ni manje ni više – atomskoj bombi.

– Tema mog predavanja bila je atomska bomba u znanstvenofantastičnim filmovima. Ona je fascinantna jer simbolizira granicu između ljudskog napretka i samouništenja – objašnjava Gažo. – Od Kubrickova Dr. Strangelovea do Dana poslije Nicholasa Meyera, ti filmovi prikazuju ne samo razaranje, nego i moralni slom društva. Čak je i Reagan, nakon što je pogledao Dan poslije, rekao da ga je film duboko potresao – prisjetio se Gažo. X-e-con je, osim što okuplja znanstvenike i umjetnike, i rasadnik novih zaljubljenika u astronomiju. U program su se uključili učenici iz brodskih škola i članovi GLOBE programa koji su vodili radionice o zvijezdama, galaksijama, starosti svemira i fizici ultrazvuka. U zvjezdarnici u Tvrđavi, gdje su se odvijale mnoge aktivnosti, posjetitelji su mogli teleskopima promatrati planete, jesenska sazviježđa i – ako su imali sreće – pokoju zvijezdu padalicu.

Marina Gojković, tajnica AD Gea X, otkrila je da je ovogodišnji X-e-con po mnogočemu bio poseban: Ove smo godine program proširili na pet dana. Prva četiri dana održavali smo radionice po školama kako bismo uključili sve naše skupine, a završnog dana okupili smo goste predavače. Naša konvencija zaista je prerasla u regionalni događaj – kaže Marina. U sklopu Gea X djeluju i SF skupine Arinoe i Orione koje izdaju vlastite publikacije – zbirku SF & F tank i fanzin Svemirski brod, koji je već dvaput predstavljao Hrvatsku na Euroconu, najvećem europskom festivalu znanstvene fantastike.

– Najvažnije je kod ovakvih susreta da se ljudi koji dijele ljubav prema znanosti i SF-u napokon sretnu licem u lice, a ne samo preko ekrana – ističe Marina. – Astronomija je najstarija znanost, jer ljudi su oduvijek gledali u nebo tražeći smisao i inspiraciju. Danas, u doba tehnologije, taj pogled prema zvijezdama ponovno postaje važan, osobito za mlade. A mladi su, čini se, u Brodu prigrlili astronomiju kao svojevrsnu čaroliju. – Došla sam na konvenciju jer volim astronomiju i htjela sam naučiti nešto novo – kaže Valerija Benak, učenica prvog razreda Gimnazije Matije Mesića. – Počela sam se zanimati za svemir nakon što sam pogledala neke znanstvenofantastične filmove. Ima puno mladih koje zanima što se događa izvan našeg planeta.

Njezina vršnjakinja Erin Zukanović Šimunović dodaje:– Od osnovne škole volim fiziku i astronomiju. Svemir je bezgraničan i to me najviše fascinira. Zvijezde su kao mala čuda – gledaš ih i ne znaš koliko su daleko, ali osjećaš da si povezan s njima. Zvjezdarnica u brodskoj Tvrđavi, otvorena prošle godine, postala je novo okupljalište znatiželjnih promatrača neba. Opremljena suvremenim teleskopima, multimedijalnom opremom i edukacijskim sadržajima, brzo je postala jedno od najaktivnijih središta amaterske astronomije u Hrvatskoj. Svakog utorka ondje se održavaju radionice, a kada je vedro, posjetitelji imaju priliku zaviriti u prostranstva neba nad gradom. – Ljudi rado dolaze, a ponekad se zadrže i duže, pogotovo kad je vedro – govori Gojković. – Ako nije, pitaju nas kako sve to izgleda i žele naučiti više. Već smo se počeli baviti i astrofotografijom te znanstvenim radom i to nam daje vjetar u leđa za budućnost.

Mladi astronomi i stara čuda

Upravo u tome i jest smisao konvencije poput X-e-cona: spojiti znanost, umjetnost i zajedništvo, podsjetiti da su mašta i istraživanje dvije strane iste medalje. Osim teleskopa i projekcija, najvrjedniji instrument koji X-e-con svake godine izoštri jest – znatiželja. U svijetu gdje se sve može proguglati, pravo je bogatstvo kada ljudi ponovno pitaju, promatraju i povezuju se. Slavonski Brod tako postaje primjer kako i manji grad može zasjati kao supernova ideja i entuzijazma. Takvi susreti, kažu organizatori, nisu samo prilika da se govori o svemiru, nego i da se ljudi međusobno povežu. Svaka konvencija rađa nove ideje, poznanstva i male buduće astronome koji će možda jednog dana sami istraživati planete o kojima danas tek sanjaju. Brod je ovih dana bio više od grada uz Savu. Bio je vrata prema svemiru, mjesto gdje se o zvijezdama nije samo pričalo, nego ih se i – doslovno – gledalo.