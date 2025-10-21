Lansiran desettisućiti Starlink: Elon Musk sada kontrolira dvije trećine svih satelita

SpaceX je u nedjelju uspješno lansirao još jednu skupinu od 56 satelita, čime je u orbitu poslan i desettisućiti Starlink.Ova prekretnica znači da šef SpaceX-a Elon Musk sada upravlja s dvije trećine svih aktivnih satelita, prema podacima neprofitne organizacije za praćenje satelita Celestrak, prenosi Independent. Do 20. listopada, 8.562 od ukupno 12.955 aktivnih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti – nešto više od 66 posto – čini Muskova mreža Starlink. Dodatnih oko 1.500 Starlink satelita više nije aktivno ili su već izašli iz orbite. Takva dominacija SpaceX-a potaknula je zabrinutost zbog količine moći koju najbogatiji čovjek svijeta ima zahvaljujući kontroli nad globalnom satelitskom mrežom piše Independent.

Još 2023. Musk je izjavio da “u svojoj glavi ima više stvarnih globalnih ekonomskih podataka nego itko drugi”, misleći na svoj utjecaj kroz tvrtke Tesla, SpaceX i X (bivši Twitter). Najbliži SpaceX-ov konkurent po veličini satelitske konstelacije trenutačno je OneWeb, s 651 aktivnim satelitom. No, nekoliko kineskih projekata planira do 2030-ih lansirati više od 10.000 vlastitih satelita. Muskova kompanija planira proširiti Starlink sustav na čak 42.000 satelita, iako za sada ima odobrenje za lansiranje njih 12.000.

Nedavno lansiranje Starlink satelita također je izjednačilo SpaceX-ov godišnji rekord od 132 lansiranja rakete Falcon 9, a do kraja 2025. planirano ih je još nekoliko desetaka. Starlink sateliti, koji omogućuju brzi internetski pristup bilo gdje na Zemlji, dizajnirani su da traju oko pet godina. Nakon toga izvode kontrolirano paljenje potisnika kako bi ponovno ušli u atmosferu i potpuno izgorjeli. Posljednjih tjedana na društvenim mrežama pojavili su se brojni videozapisi ostatka Starlink satelita koji gore na noćnom nebu, a astronom Jonathan McDowell bilježi da u prosjeku jedan do dva satelita dnevno ulaze u deorbitaciju 2025. godine.

With each launch of our second generation @Starlink satellites, we add ~2.2 Tbps of capacity to the constellation, allowing us to improve coverage and connect more people all around the world with high-speed internet from space pic.twitter.com/BEpMLJWx1L — SpaceX (@SpaceX) February 10, 2024

Dr. McDowell, koji radi u Harvard-Smithsonian Centru za astrofiziku, predviđa da će taj broj porasti na oko pet dnevno kako SpaceX nastavlja širiti svoju konstelaciju. Iako deorbitacije ne predstavljaju izravnu opasnost za ljude na Zemlji, McDowell upozorava da onečišćenja nastala izgaranjem u atmosferi mogu potencijalno štetiti ozonskom sloju i pridonijeti globalnom zatopljenju. - Još uvijek nije jasno, čak ni u eri megakonstelacija, hoće li ti učinci biti dovoljno veliki da postanu ozbiljan problem. Ali isto tako – nije sigurno ni da neće - rekao je McDowell za EarthSky.