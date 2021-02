'Južnoafrički soj pokazao se najopasnijim, brzo se širi i manja je učinkovitost cjepiva'

Iako dosadašnje mutacije koronavirusa zasad nisu ukazivale veću smrtnost, znanstvenik Ivan Đikić s Goethe Sveučilišta u Frankfurtu izrazio je zabrinutost oko južnoafričkog soja kojeg smatra najopasnijim, prenosi 24 sata, no ipak podržava popuštanje mjera.

Unatoč 25 odo 60 posto bržim širenjem južnoafričkog soja, olakšava činjenica što se dosad ovaj soj nije pokazao smrtonosnijim, a i cjepivo je još uvijek dosta djelotvorno, što Đikić smatra najbitnijim.

- Može doći do povećane smrtnosti i ne u smislu da je veća mogućnost da će osoba zaražena južnoafričkim sojem imati teži oblik bolesti i preminuti, nego zato što, zbog brzog širenja unutar populacije dolazi opet do preopterećenosti zdravstvenog sustava. Simptomi su isti kao i kod zaraze izvornim oblikom virusa, ali se brže pojavljuju i brže se širi i unutar samog organizma. A kad se soj proširi u populaciji, bolnice umjesto pet, u isto vrijeme prime 10 bolesnika s brzim razvojem simptoma, govori te spominje Veliku Britaniju kojoj se to dogodilo.

U Hrvatskoj su zasad potvrđena dva slučaja južnoafričkog te 60 slučaja britanskog soja virusa, no ovaj znanstvenik siguran je da još ne znamo točnu brojku jer se mali broj njih sekvencionira, zbog čega su brojevi vrlo umanjeni, a zbog čega je na poslijetku i Stožer zabrinut.

- Vidimo situaciju u Dubrovniku gdje je došlo do lokalnog širenja zaraze i još uvijek nije potvrđeno je li to dijelom zbog novih sojeva, koji se brže šire, ili zato što se građani nisu pridržavali mjera, govori.

- Opasnost nam predstavlja činjenica da u Hrvatskoj imamo veći broj novih sojeva, i britanskog, sad južnoafričkog, a najvjerojatnije i drugih, kao i vlastite akumulirane varijante, ali i što se šire lažni i netočni podaci o tome da smo postigli značajni kolektivni imunitet. Takve poruke utječu na ljude da se ne ponašaju odgovorno. Najveća opasnost je ako dođe do rekombinacije tih sojeva, kao u Americi, jer to onda nije mala mutacija virusa nego je to jedan blok genetskog materijala izmjenjuje medu sojevima, nadodaje te smatra kako upravo to najviše zabrinjava znanstvenike.

Unatoč zabrinutosti, podržava popuštanje epidemioloških mjera, pogotovo u segmentu sporta i ugostiteljstva, no ipak upozorava da se još uvijek moramo pridržavati mjera.