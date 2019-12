Juričanov rezultat priprema za obračun s Bandićem u Zagrebu

Dario Juričan, alias Milan Bandić, sinoć je s osvojenih 4,61% glasova zauzeo petu poziciju na predsjedničkim izborima. – Najviše me šokiralo to što iza tog postotka stoji oko 83 tisuće ljudi koji su mi dali svoj glas. To su potpuni luđaci. Mogu im se samo duboko nakloniti. A to što sam peta politička sila u zemlji ovlašćuje me da budem u vrhu podjele političkog plijena, a taj plijen je Zagrebački holding. Moji birači to od mene očekuju. Mi smo za kampanju na raspolaganju imali oko 10 tisuća eura. Falila nam je jedna nula. Da smo imali još tu jednu nulu, odnosno 100 tisuća eura, tada bi se kampanja protegnula po cijeloj Hrvatskoj, onda bi rezultat bio još i bolji. Ovako smo bili ograničeni. No kada će se u konačnici uspoređivati broj glasova i uloženi novac u kampanju, vidjet će se koliko smo mi zapravo puno napravili. Ove će izbore svi zaboraviti, a naša će se kampanja pamtiti i ući će u udžbenike – kazao nam je sinoć Juričan u svom izbornom stožeru, za tu priliku preimenovanom zagrebačkom kafiću “Remetinec”, prokomentiravši i odličan rezultat koji je postigao u Splitu. Tamo su mu rekli da je on “nastavak Ferala”.

Želim uhljebiti svoje ljude

Na novinarsko pitanje što kani s političkim kapitalom koji sad ima u rukama Juričan je najprije podsjetio da je isti takav politički kapital prije pet godina imao i Ivan Vilibor Sinčić te u svom stilu nastavio: “A gledajte gdje je Sinčić sad. Prodao se za pare. E, tako ću se i ja prodati za skupe pare i otići u EU parlament”. Planova ima još. Kreće s njima odmah. Sutra, kaže, kani pozvati gradonačelnika Milana Bandića da mu preda Zagrebački holding jer on sad tamo želi “uhljebiti svoje ljude”. Ne bude li to htio učiniti, onda će se idućih dana, ako ga na razgovor pozove netko od dvoje predsjedničkih kandidata koji su otišli u drugi krug izbora, svakako odazvati.

VIDEO Rezultati predsjedničkih izbora

– Ako će to ubrzati proces dobivanja Zagrebačkog holdinga onda je moj dolazak u bilo koji od ta dva stožera neupitan – dodao je i najavio svoj idući projekt pod nazivom “Meet the mayor’s partners”.

– Radit ću jumbo plakate po Zagrebu. Kako Hrvatska 1. siječnja iduće godine počinje predsjedati Vijećem EU želim ljudima u EU predstaviti tko vlada Zagrebom. A to su gradonačelnik Milan Bandić, premijer Andrej Plenković te Bandićev vozač i njegov mesar. Oni drmaju Zagrebom i drže u šaci cijelu državu pa neka to znaju svi u EU – najavio je Juričan.

U njegovu “remetinečkom” stožeru, prepunom mladih ljudi koji su bučno pljeskom pozdravljali svaki njegov televizijski nastup, bilo je i poznatih lica: antikorupcijski stručnjak i šef ORaH-a Zorislav Antun Petrović, zastupnik u zagrebačkoj skupštini Renato Petek, književnik Kristian Novak, glumci Asim Ugljen i Marko Cindrić, glazbenici Goran Bare, Renato Đošić Renman...

Najjasnije, kroz satiru...

– Juričan je u kampanji najuspješnije i najjasnije, kroz satiru, pokazao koliko Hrvatska ima problema s korupcijom. Vjerujem da ovih skoro pet posto birača , koliko ga je podržalo, svjesno da u velikim strankama nema energije ni volje da se korupcija svede u podnošljive okvire. Nema društva bez korupcije, ali zemlja u kojoj čelna osoba zemlje pjeva višestrukom osumnjičeniku za najveća koruptivna djela ima ozbiljan problem s korupcijom – reče Petrović dok je Petek kazao kako Juričanov odličan rezultat, ne samo u Zagrebu već i u ostalim županijama, znači da je tema korupcije i dalje živa te da je Juričanova personifikacija korupcije kroz Milana Bandića i dalje nacionalni problem.

– No, Juričanov rezultat u Zagrebu je iznimno važan da bi se napravila šarolika i široka platforma kako bi se porazilo gradonačelnika Milana Bandića najkasnije u svibnju 2012. na lokalnim izborima – naglasio je Petek.