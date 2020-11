Juričan nazvao HDZ-ovce klaunovima: 'Plenković je pružio ruku Bandiću, to je brak iz interesa'

Aleksandar Stanković je u današnju emisiju Nedjeljom u 2 pozvao poznatog redatelja, satiričara i političara Daria Juričana povodom njegovog najnovijeg filma Kumek.

Odmah na početku emisije, Juričan je rekao kako on nije nikakav klaun već da su to HDZ, Milan Bandić i Ivan Vrdoljak. Dodao je i kako nije opsjednut Bandićem, ali da se morao angažirati.

- Nisam opsjednut Milanom Bandićem. On je bio figura, bez njega niste mogli živjeti. Ja sam gledao sve njegove intervjue još od 1998. godine. I gledam tog Milana Bandića kako 20 godina sve obmanjuje, kako mu to prolazi. I pomislio sam ovo je potpuno ludilo. moram se nekako angažirati i ušao sam u kampanju. Mami sam prvo rekao da sam promijenio ime, mama se rasplakala, al ja sam joj rekao da sam to napravio zbog višeg cilja. Ni 24 sata nakon promjene imena gradski ured mi je ukinuo ime. Sad smo na sudu i potpuno je neosporno da ću to dobiti. Mami poručujem da ću do idućeg godina ja biti Milan Bandić i to ćemo proslaviti, rekao je.

Juričan je rekao kako želi Zagreb vratiti ljudima i da se nije namjeravao kandidirati na parlamentarnim izborima.

- Nisam bio tako pretenciozan, mislio sam dat ću sve samo da završi u zatvoru, žalim grad vratiti ljudima, Bandić ga je zarobio. Nisam razmišljao o tome. Nisam se vidio tamo. Moj politički cilj je maknuti Bandića i sve ću učiniti da se to dogodi, rekao je.

Komentirao je i dolazak Milana Bandića na premijeru filma.

- Milan Bandić nije došao na premijeru, došao je u predvorje. Ljuljao se, jedva je pričao, ušao je s natpisom neumoran, a nije mogao stajati, kao stari ofucani djedica. On ima 65 godina mislim da je to vrijeme za mirovinu, a ovaj gospodin zaslužuje zatvor prije toga. Nije htio primiti knjigu na poklon, dao mi je 70 kuna. Prije toga sam mu dao džin i ako ćemo po toj njegovoj seljačkoj logici, duguje mi 240 kuna. Začudilo me to da ne zna ni poklon primiti, rekao je.

Juričan je komentirao i šanse Bandića na izborima.

- Na premijeri filma sam imao mentalnu sliku da je već izgubio izbore. Laknulo mi je. Opozicija se mora dogovoriti oko kandidata. Bit ću dio konstruktivne oporbe. Mrak Taritaš umjesto da je dio rješenja postaje dio problema. Takve osobe ne pomažu oporbi da Milan Bandić ode u povijest. Neki ljudi iz SDP-a su do jučer "držali štangu" Bandiću, navodi.

Rekao je kako su HDZ i Bandić u braku zbog interesa.

- Što se vama ne čini da je Milan Bandić najbolji projekt HDZ-a? On je to. HDZ-u savršeno odgovara. Oni su sve podijelili. HDZ ima plinaru, ljekarne, tržnice. HDZ-u to odgovora. Andrej Plenković nema strategiju za Zagreb. Odavno je trebao zaustaviti to, a on je pružio ruku Plenkoviću. To je brak iz interesa.

