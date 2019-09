Juratović: Marginalci dižu tenzije u Hrvatskoj, a Pupovac je prenaglo reagirao

Pojedinci i marginalne grupe stvaraju u Hrvatskoj međunacionalne napetosti. Tome se treba suprotstaviti, ali ne stigmatizacijom cijelog naroda, kao što to radi Pupovac, smatra zastupnik Bundestaga Josip Juratović, piše DW.

DW: U posljednje se vrijeme u Hrvatskoj javnosti Srbe ponovo prikazuje kao problem, nekoga tko ugrožava državu. Predsjednik Glavnog odbora Hvidre Josip Periša je predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca nazvao „zloćudnim tumorom na najosjetljivijem dijelu tijela Republike Hrvatska". A jasno je što je s tumorom najbolje učiniti – odstraniti ga. Kako Vi na to gledate?

Josip Juratović: I u Hrvatskoj, kao i u Srbiji, su velika većina ljudi normalni i svi pate od istupa marginalaca. Oni koriste određene situacije kako bi jačali tenzije i mržnju jer je to jedini način da opravdaju svoje funkcije i da bi na njima opstali. Važno je naglasiti da je povod za sadašnju situaciju bilo nasilje pojedinaca iz prvenstveno navijačkih struktura, bilo da se radi o slučaju vaterpolista u Splitu, o napadu na sezonske radnike na Braču ili na incidente u Kninu. Takvih pojedinaca nažalost ima i u Srbiji.

No nažalost su onda s političke strane uslijedile pogrešne reakcije. Milorad Pupovac, kojeg ja osobno cijenim i znam, ipak ne može na osnovu toga uspoređivati Hrvatsku s NDH. Jednako tako nije korektno zbog Šešeljevih gluposti Srbiju nazivati četničkom državom. Tu očekujem od političkih aktera da budu trezveni i da znaju što neke poruke mogu značiti.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

Što se Hvidre tiče, ne treba zaboraviti da je u tijeku predizborna kampanja za predsjedničke izbore. Tu ima i unutar HDZ-a dosta onih koji se ne slažu s politikom premijera Plenkovića, koji tu stranku želi profilirati kao konzervativnu europsku stranku, a SDSS je dio vladajuće koalicije. Napadom na Pupovca se onda napada i Plenković.

No iz perspektive Europske unije je kod svih incidenata izuzetno važno da su institucije države korektno radile svoj posao: i policija u Šibeniku, i pravosuđe. Hrvatska je zemlja EU, sa svim svojim poteškoćama, ali najbitnije je da u zemlji funkcioniraju državne institucije.

Znači li to da se ne slažete s tvrdnjama Milorada Pupovca, da se u Hrvatskoj stvara neka opća antisrpska atmosfera?

Hrvatska je u posljednjih 20 godina napravila veliki pomak prema jednoj funkcionalnoj državi i društvu koje doduše nije u potpunosti tolerantno, jer ima marginalaca, ali velika većima ljudi je normalna, oni nemaju nikakvo ustaštvo u glavama. Naravno, pojedinci pokušavaju stalno dizati emocije, ali velika je većina korektna.

Dokaz za to je i niz Hrvata koji iz Zagreba idu u Beograd slaviti Novu Godinu, postoji suradnja i znanstvenika, postoji sveučilišna suradnja, gospodarska suradnja. Nije korektno da se na osnovu djelovanja par pojedinaca i rubnih skupina zanemari sve to što je pozitivno kada je riječ o normalizaciji odnosa. Treba isticati pozitivne primjere.

Je li nužno da manjinske stranke, konkretno SDSS, sudjeluje u svakoj vlasti?

To mora odlučiti sama stranka. To je pitanje vlade, kako će se ona organizirati. Ne smatram da je to nužno, ali na neki je način uvijek dobro i pragmatično biti u vlasti. No to je prije svega pitanje premijera i stranaka koje su u koaliciji.

Da naravno, oni o tome odlučuju, ali smatrate li da je sudjelovanje SDSS-a u vlasti dobro i za Srbe u Hrvatskoj i za atmosferu u društvu?

Mislim da je dobro i za stranku i za Srbe kao građane. Ali ja to uopće ne vidim kao problem. To može biti problem kada je netko u vladi i stoji iza te politike, a onda možda prenaglo odreagira na taj način da se kaže kako je Hrvatska skrenula udesno. Jer u tom slučaju je potrebno razmišljati o tome, što treba učiniti da se tome suprotstavi, da se to korigira. U politici su često i emocije posrijedi, ali taj korektiv ne može biti u tome da se stigmatizira čitav jedan narod.