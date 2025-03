Još jedan telekom poskupljuje svoje usluge

I treći telekom operator koji posluje u Hrvatskoj – Telemach, odlučio je primijeniti indeksnu klauzulu i podići cijene svojih usluga. Jednako kao i njegovi konkurenti bit će to za 3 posto u skladu s inflacijom. Telemach će, nove skuplje, usluge primijenit će s 1. svibnja, što znači da će uvećani računi stići tijekom lipnja na naplatu.

Poskupljenje je bilo očekivano, jer inflacija u RH ne posustaje, a telekom operatori, priskrbili su si pravo da se s njom usklađuju. Podsjetimo, svi telekomi koji posluju na nacionalnoj razini u Hrvatskoj, Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska, prije tri godine promijenili su opće uvjete poslovanja i uveli indeksnu klauzulu. Njome su stekli pravo da jednom godišnje usklade cijene usluga, sukladno službenoj prosječnoj stopi inflacije u državi, koju objavljuje DZS.

Indeksna klauzula omogućuje automatizam poskupljenja pri kojem korisnici nemaju pravo raskinuti ugovor bez penala. Telekomi ovu vrstu poskupljenja smiju primijeniti jednom godišnje, a ona ne smiju biti viša od inflacije. Dakle, u 2025. maksimalno povećanje temeljem inflacije može biti 3 posto. Inače, telekomi mogu podizati cijene usluga i proizvoda neovisno o inflaciji, no tada moraju omogućiti korisnicima da raskinu ugovore bez da za to plate penale, što je kompliciraniji postupak.

Iz Telemacha poručuju da su primijenili indeksnu klauzulu "Kao nužan odgovor na negativne inflatorne učinke". Kako stoji na njihovim službenim stranicama, primjerice, tako će primjenom indeksne klauzule od 3 posto iznos mjesečne naknade za paket Start biti povećan za 0,38 eura, te umjesto sadašnjih 12,65 eura, od 1. svibnja, iznositi 13,03 eura. "Iako je stopa inflacije u 2024. iznosila tri posto, prema Državnom zavodu za statistiku kategorija Komunikacija, koja uključuje i kretanje cijena telekomunikacijskih usluga, u godišnjem prosjeku porasla je svega 0,1 posto. Vjerujemo da je tome pridonijelo i sniženje cijena Telemach optičkih paketa za 4 i 9 eura", ističu iz Telemacha, te tvrde, da su "njihovi paketi u prosjeku više od 20 posto povoljniji od konkurencije".

Podsjećaju i da "indeksna klauzula ne odnosi se na potrošnju minuta, poruka ili interneta, jednokratne naknade i rate za uređaje, a sve dosadašnje pogodnosti korisnicima su i dalje na raspolaganju prema ugovorenim uvjetima". Ove godine sva tri nacionalna telekom operatora odlučila su u prvom polugodištu odraditi usklađenje s inflacijom, pri tom su se svi u potpunosti uskladili s inflacijom i povisili cijene za 3 posto. HT je krenuo prvi s 1. ožujka, A1 s prvim travnja, a Telemach, dakle, kreće s 1. svibnja.

Ranijih godina, bilo je više kalkulacija oko vremena i stope poskupljenja usluga. Lani je prvi krenuo A1 i to s 1. lipnja a za 6,9 posto. HT i Telemach svoje cijene su uskladili s inflacijom lanjskog 1. srpnja, s tim da ih je HT uvećao za 6,5 posto, a Telemach za 7,2 posto. Prve godine primjene klauzule A1 je to učinio s 1. srpnja za 8,5 posto. Telemach je to odradio u kolovozu 2023. uz povećanje od 8,3 posto, a HT je bio posljednji, u listopadu., dok je stopa iznosila 5 posto.

Neovisno o stopama povećanja s inflacijom, telekom operatori bitku za korisnike vode i raznim popustima i akcijama. Stoga, prije svake odluke o kupnji, valja dobro proučiti što tko od operatora nudi i po kojoj konačnoj cijeni.