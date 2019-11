Johnson u debati s Corbynom obećao da će provesti Brexit do 31. siječnja

Britanski premijer Boris Johnson obećao je u utorak da će izvesti Veliku Britaniju iz Europske unije do 31. siječnja i jamčio je novi trgovinski sporazum do kraja sljedeće godine, pokušavajući se nametnuti u debati s oporbenim čelnikom Jeremyjem Corbynom kao jedini lider koji može učinkovito provesti Brexit.

U televizijskom sučeljavanju organiziranom uoči izbora 12. prosinca, i Johnson i Corbyn međusobno su se u raspravi o Brexitu optuživali za kršenje obećanja.

