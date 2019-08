Jezivi nepoznati detalji: Vlasnik kuće od oca ubijene glumice tražio 480.000 dolara za štetu namještaja!

Bilo je nešto iza ponoći. U prostor je kuće prvi ušao Tex Watson. Na kauču je naišao na usnulog Wojciecha Frykowskog kojega udara nogom u glavu. Frykowski ga pita tko je on i što radi ondje, a Watson mu odgovara: - Ja sam Sotona, i ovdje sam došao obaviti Sotonin posao.

Susan Atkins Watson je uputio da pronađe ostale stanare, pa je naišla na Sharon Tate i Jaya Sebringa. Njih je Watson najlonskim užetom vezao zajedno za vratove prebacivši ga prethodno preko plafonske grede. Kada se Sebring pobunio zbog grubog postupanja prema trudnoj Tate, Watson ga je upucao. Uz Frykowskoga pronađena je i Abigail Folger.

Njih dvoje pokušali su se oteti upadačima no bezuspješno. Frykowski je izboden 51 put a Folgerova 28. U samoj kući Tateova je molila za svoj život i život njezina nerođena djeteta. Ako je puste da poživi dovoljno dugo da rodi, pristat će ostati njihovom taokinjom. Nije pomoglo. Ubodena je 16 puta, već nakon prvih pet uboda bila je mrtva, nije sasvim jasno jesu li je boli samo Atkinsova, samo Watson ili oboje. Treća napadačica Linda Kasabian kasnije će reći kako je glumica plakala zovući majku dok su je ubijali.

Foto: Roy Cummings/The Hollywood Archive/PIXSELL Roman Polanski i Sharon Tate

– Vidjela sam ženu u bijeloj haljini prekrivenu krvlju koja je vikala i zvala mamu. Vidjela sam Katie kako je bode, ispričala je Kasabianova u dokumentarcu Manson misleći na četvrtu napadačicu, Patriciju Krenwinkel kojoj je nadimak u Mansonovoj obitelji bio Katie otkrivajući tako da je lijepu glumicu, suprugu redatelja Romana Polanskog možda napalo čak troje napadača. I Atkinsova i Kewnwinkle imale su tek 21 godinu u vrijeme ubojstva. Nakon što su dokrajčili sve četiri žrtve, Susan Atkins Tateinom krvlju na ulaznim vratima ispisuje riječ 'svinja', Charles Manson bio im je naložio da ostave nešto doista gadljivo nakon što pobiju svakoga koga nađu u kući.

Foto: Ullstein Bild/Ullstein Bild/PIXSELL

Sljedećeg jutra tijela pronalazi domaćica kuće Winifred Chapman, a policija na ulici u automobilu pronalazi upucanog Stevena Parenta. On je bio došao u posjetu kućepazitelju Williamu Garretsonu. Tijela Frykowskoga i Folgerove ostala su na travnjaku, u kući su pronađena tijela Tateove i Sebringa, i dalje vezana užetom ali udaljena nešto više od metra jedno od drugog. Glumica je ležala na strani, u fetalnom položaju, vidio se na njoj donji veš s cvjetnim uzorkom, jedna joj je od grudi bila odrezana a na trbuhu urezano slovo X.

Foto: Promo U Tarantinovom filmu "Bilo jednom u Hollywoodu" ubijenu Sharon Tate glumi Margot Robbie

Detalji su to strašnog ubojstva koje je praktično okončalo zlatno doba Hollywooda i torpediralo Ameriku iz 60-tih u 70-te. U svojoj knjizi Helter Skelter iznio ih je tužitelj u slučaju, Vincent Bugliosi. Nekoliko je mjeseci trebalo da se utvrdi kako su ubojstva počinili članovi Mansonove obitelji, četvero će svoja nedjela platiti životom. Sam Roman Polanski bio je u doba ubojstva u Londonu gdje je snimao film The Day of the Dolphin. Bio je zamolio svoje bliske prijatelje Frykowskoga i Folgerovu da ostanu u kući s njegovom suprugom Sharon koja je bila u devetom mjesecu trudnoće dok se on 12. kolovoza ne vrati u Los Angeles.

Te večeri su Tateova, Frykowski i Folgerova večerali u glumičinom omiljenom restoranu El Coyote gdje im se pridružio i poznati frizer Jay Sebring. Kući su se vratili oko pola 11. Nisu ni slutili što ih čeka. Kuća na adresi 10050 Cielo Drive gdje su se ubojstva dogodila pripadala je Rudolphu Altobelliju, agentu velikih hollywoodskih zvijezda poput Katherine Hepburn i Henryja Fonde. Altobelli je kuću namjerio iznajmljivati poznatim osobama pa su tako u njoj 1965. uživali Cary Grant i Dyan Cannon koji su tamo proveli dio svojeg medenog mjeseca.

Kuća je bila izgrađenom još 1941. godine prema nacrtima tada popularnog arhitekta Roberta Byrda a prva je vlasnica bila francuska glumica Michele Morgan koja je bila pobjegla iz Europe pred nacistima. Bila je to dovoljno dobra priča da tada moćni RKO ponudi glumici izdašan ugovor gledajući u njoj novu Marlene Dietrich ili Gretu Garbo. Međutim taj se ugovor nije isplatio jer Morganičini filmovi nisu ostavili trajnog utiska.

Nažalost će je više pamtiti po lijepoj kući koju je platila ondašnjih 32.000 dolara. Bilo je to krasno imanje od ukupno 3,3 jutra gdje je bila rezidencija od 300 kvadrata te gostinjska kuća od 185 kvadrata. Trebalo je sve podsjećati na francuske ladanjske kuće, stropovi nošeni gredama, rustikalni eksterijer sa stolarijom kao na starim kućama. Iza kuće je bio i bazen, zdenac želja, lijepi vrt, sve idilično i udaljeno, na kraju slijepe ulice Cielo Drive.

Foto: Barbara Munker/DPA/PIXSELL

Iz te oaze okružene drvećem mogao se vidjeti cijeli Los Angeles, od Downtowna do mora. Krajem rata glumica se vraća u Francusku pa kuću prodaje uglednom doktoru Hartleyju Deweyju i njegovoj supruzi Louise a oni je daju na iznajmljivanje pa u njoj borave i barunica de Rotschild i zvijezda nijemog filma Lillian Gish. Malo se toga doznaje o kući do 1963. godine kada je kupuje Altobelli za ondašnjih 86.000 dolara što bi bilo današnjih 700.000. Trenutak koji će označiti kraj života Sharon Tate i troje njezinih gostiju nastupio je već 1966. godine kada Altobelli kuću iznajmljuje glazbenom producentu Terryju Melcheru.

Bio je to potez kojim će započeti lanac događaja koji će dovesti do jednog od najstrašnijih hollywoodskih umorstava. Samo nekoliko dana nakon strašnog događaja tada vrlo čitani američki magazin Life preko dvije stranice objavit će fotografiju Romana Polanskog koji kleči samo metar od vrata vandaliziranih krvlju njegove supruge. Autor fotografije Julian Wasser tvrdio je kako je Polanski želio da se fotografija da mediju s paranormalnim sposobnostima koji će onda preko nje pronaći ubojice.

No, objava se nije svidjela Altobelliju koji je u vrijeme ubojstava bio na putu te je u studenom iste godine tužio i Polanskoga i Life zbog smanjenja vrijednosti kuće nakon objave. Tvrdio je i kako mu redatelj duguje tromjesečno podstanarstvo. A onda je još Tateinim roditeljima nemoguć račun za popravke štete nastale prilikom ubojstva. Kada je glumičin otac to odbio, tužio je za 480.000 dolara od čega 300.000 za duševne boli.

Sud mu je od toga odobrio 4.350 dolara nakon čega je novinarima izjavio kako je sve to samo posao. A onda se nakon svega još i uselio u kuću. Ostao je tamo sve do 1988. kada imanje odlučuje prodati za dva milijuna dolara. Nije dobio, za 1,6 milijuna kupuje ga ulagač John Prell. Ovaj preprodaje 1991. godine za 2,25 milijuna još jednom ulagaču, Alvinu Weintraubu. No, umjesto da realizira planove rušenja i gradnje nove kuće, i on prodaje za 4,95 milijuna dolara. Ne dobiva nego iznajmljuje frontmanu grupe Nine Inch Nails Trentu Reznoru za 11.000 dolara mjesečno. Ovaj u dnevnoj sobi postavlja – studio.

Tvrdio je kako nije uopće znao kakva je povijest kuće, to je saznao tek iz ugovora. I onda je još studio nazvao – Pig, odnosno Svinja. I tamo snimio važan album grupe, The Downward Spiral, u slobodnom prijevodu to bi bilo Na putu prema dolje. Sa singlovima Marš svinja i Svinjica. Na kraju je 1997. godine u intervjuu Rolling Stoneu javno požalio što je iznajmio imanje. Iselio se u prosincu 1993. godine ali je sa sobom odnio ulazna vrata koja je postavio na ulaz svoje produkcije Nothing Studios u New Orleansu koja je bila smještena u nekadašnjoj – mrtvačnici. Kuća je na kraju srušena početkom 1994. godine. I to temeljito, Alvin Weintraub čak je promijenio broj ulice u 10066. Izgradio je na istom mjestu Villa Bellu, nekoliko puta veću rezidenciju procijenjenu na 12 milijuna dolara kada je 1996. godine dovršena. No koju nije mogao prodati.

Sve dok se nije pojavio Jeff Franklin, autor serija poput Pune kuće. Nije poznato koliko je platio za imanje čija mu se kuća uopće nije sviđala. Pa je napravio novu s podzemnom garažom s 15 mjesta, šest šankova, pet akvarija, dva velika bazena s toboganima te muzejem posvećenom Elvisu Presleyju. Samo, originalna kuća nije nestala. Nije poznato gdje su vrata koja je sa sobom odnio Trent Reznor ali na eBayju se znaju pojaviti komadi kamina iz dnevne sobe gdje je Sharon Tate ubijena. Okvir kreveta koji je navodno bio u kući prodan je na jednoj aukciji za 14.000 dolara velikoj glumičinoj obožavateljici. Iako je tamo sve novo, zemljište se ne može otresti naslijeđa koje su mu ostavila strašna ubojstva pa ga i danas posjećuju ili turisti ili istražitelji amateri ili istraživači paranormalnog.