PRISJETIO SE I UKRAJINE

Plenkovićeva čestitka za Dan Europe: 'Izabiremo slobodu nad strahom, pravo nad silom i solidarnost nad podjelama'

Premijer Andrej Plenković prošetao je centrom Splita
Hina
09.05.2026.
u 12:57

Naglasio je da Europa nije tek prostor u kojem živimo, već i izbor "slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama", koji se svakodnevno potvrđuje

Hrvatski premijer Andrej Plenković je u subotu čestitajući Dan Europe upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja suočena s ruskom agresijom štiti "svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti".  "Slavimo Dan Europe prisjećajući se Schumanove vizije kontinenta koji nakon strahovitih ratnih razaranja i dubokih podjela, izabire mir, suradnju i zajedničku budućnost", poručio je Plenković. Naglasio je da Europa nije tek prostor u kojem živimo, već i izbor "slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama", koji se svakodnevno potvrđuje.

"Zato se danas moramo prisjetiti i Ukrajine, koja se brani od brutalne ruske agresije već više od četiri godine te štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti", poručio je hrvatski premijer. Također, kazao je da Hrvatska kao "ponosna članica" Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, "uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo".

"Europska unija nije samo institucionalni okvir, ona je u Hrvatskoj vidljiva u svakodnevnom životu – u novim školama, dječjim vrtićima i bolnicama, u cestama i mostovima, u obnovljenim zgradama i gospodarskim projektima koji razvijaju sve krajeve Hrvatske i podižu kvalitetu života naših građana i gospodarstvenika", istaknuo je Plenković."S vjerom u bolju zajedničku europsku budućnost, svim građankama i građanima Hrvatske čestitam Dan Europe", rekao je.

Danom Europe, koji se održava 9. svibnja svake godine, slavi se mir i jedinstvo u Europi i obilježava godišnjica povijesne Schumanove deklaracije. Tijekom govora u Parizu 1950. Robert Schuman, tadašnji francuski ministar vanjskih poslova, iznio je svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv.

Njegova vizija bila je osnovati europsku instituciju koja bi ujedinila proizvodnju ugljena i čelika i upravljala njome. Ugovor o osnivanju takvog tijela potpisan je malo manje od godinu dana poslije.

Schumanov prijedlog smatra se začetkom današnje Europske unije, a Plenković je u subotu rekao da je na toj ideji nastao EU kao "projekt mira koji počiva na slobodi, demokraciji, vladavini prava i solidarnosti".

