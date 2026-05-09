Žarko Ivković
Žarko Ivković

Ustavni sud pretvorio se u političko bojište. Uspije li spriječiti HDZ-ovu prevagu, ljevica će stvoriti dojam da je promjena vlasti izgledna

09.05.2026. u 16:30

Uspije li pak HDZ osigurati model izbora sudaca koji mu odgovara, javnosti će poslati poruku da je i dalje najmoćniji politički akter u državi, sposoban nametati pravila igre čak i u situaciji snažnog oporbenog pritiska

Blokada rada Ustavnog suda Republike Hrvatske više nije samo pravni ili proceduralni problem. Ona je postala pokazatelj ozbiljne političke i institucionalne napetosti koja razotkriva ono o čemu se u hrvatskom javnom prostoru godinama otvoreno govori i piše: da se ustavni suci u Hrvatskoj već dugo ne percipiraju kao autonomni tumači Ustava, nego kao politički raspoređene figure u sustavu ravnoteže između HDZ-a i lijeve oporbe. Najnoviji razvoj događaja pokazuje to kristalno jasno. Nakon isteka mandata trojici sudaca Ustavni sud ostao je u "krnjem" sastavu od deset članova. No pravi problem nije smanjen broj sudaca, nego to što suci više ne mogu postići ni minimalan konsenzus potreban za normalno funkcioniranje Suda. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić, naime, dvaput nije uspio osigurati potreban broj glasova za odluku o imenovanju novih vijeća koja bi omogućila normalan rad na ustavnim tužbama građana, a nije prošao ni prijedlog poslovničkih izmjena koje bi olakšale rad Suda u smanjenom sastavu. Rezultat je dramatičan: vijeća ostaju nepopunjena, broj neriješenih predmeta raste, a institucija koja bi trebala biti vrhovni ustavnopravni arbitar počinje pokazivati znakove funkcionalne paralize.

Ključne riječi
Možemo! SDP HDZ ustavni sudac Ustavni sud

NA
NANO
16:53 09.05.2026.

Čemu ova negativna propaganda, šta je sad tu sporno, sve kako vlada hoće baš tako nije dobro. Milanovićevi učenici sve rade po njegovom kalupu, vlada puno radi, a ovi birtiski političari samo koće jedini program imaju pljuvati po vladi kao i Milanović

ZO
Zonasumraka4
16:45 09.05.2026.

Koja promjena vlasti? Radikalno lijeva sekta Možemo i SDP, onda je bolje da nas uopće nema

RO
Roary1
17:08 09.05.2026.

Da se HDZ ovak ponašal u oporbikad je SDP bio na vlasti, mediji bi ga razapeli da opstruira rad ustavnog suda i ne priznaje demokratsku volju većine na izborima. Ali kad to rade ljevičari onda je legitimno! Koja smijurija od novinara!

