Jesmo li 2020. godinom ušli u novo desetljeće?

U ponoć smo dočekali 2020. godinu, a mnogi su proslavili i početak novog desetljeća. No, je li to zapravo tako?

Započinju li desetljeća s godinama koje završavaju na 0 ili 1, pitanje je koje je izazvalo brojne rasprave na društvenim mrežama.

Mnogima je logično da desetljeće, razdoblje od deset godina, počinje kada otkucaju zadnje sekunde godine koja završava na 9 i počnu odbrojavati one godine na 0. Primjerice, novogodišnji dan 1980. označen je kao početak osamdesetih i zbog toga ih zovemo osamdesete, a ne osamdesetiprve, piše portal timeanddate.com.

No, stvari se počinju komplicirati kada su u pitanju stoljeća i mileniji. Suprotno od vjerovanja, 21. stoljeće počelo je prvoga dana 2001. godine, a na 2000. kako mnogi misle. To je za mnoge kontradiktorno, no prema sustavu Anno Domini prema kojem se broje godine u julijanskom i gregorijanskom kalendaru, nakon 1. godine prije Krista slijedi 1. godina AD, dakle, ne postoji nulta godina.

S druge strane, desetljeća se broje prema broju godina. Desetljeće koje je za mnoge počelo zapravo je 203. po redu, no nitko ga tako neće zvati nego će se nazivati 'dvadesete'.

Dakle, današnji dan možete nazivati i početkom novog desetljeća, no bitno je kako se izražavate jer točno je i da su 'dvadesete' počele u ponoć, ali i da novo desetljeće, ono 203., započinje tek 1. siječnja 2021.

