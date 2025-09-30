Naši Portali
UVEDENO OPSADNO STANJE

Napadači pucali po kafiću u Beogradu: Više je ranjenih

Novi Beograd: Policija sumnjala da se ispod mercedesa nalazi bomba, ali ipak je u pitanju lažna uzbuna
30.09.2025.
u 17:14

Prema neslužbenim informacijama i izjavama svjedoka, u kafić je uletjelo više osoba koje su zapucale

Više osoba je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas oko 15 sati u kafiću u Višnjičkoj Banji u Beogradu. Na mjestu događaja prisutan je veliki broj policijskih službenika i forenzičara te traje očevid. Jedna je žena, D.V. (51), dovezena u bolnicu bez znakova života, ali su je liječnici nakon reanimacije uspjeli oživjeti. Trenutno se nalazi u vrlo teškom stanju te se liječnici i dalje bore za njezin život, doznaje Blic. Iako su prve informacije upućivale da je preminula, spašena je nakon reanimacije i operacije.

Prema podacima MUP-a, danas oko 14:23 u Višnjičkoj Banji, u jednom ugostiteljskom objektu, nepoznata osoba upotrijebila je vatreno oružje, pri čemu je ozlijeđeno pet osoba - tri muškarca i dvije žene. Kako javlja Telegraf, žena Lj. M. (42) i muškarci O. A. (59), N.N. (33) i D.R. (29) odvezeni su u bolnicu s težim ozljedama.

Prema izjavama svjedoka, u kafić je uletjelo više osoba koje su zapucale. "Iz kombija je izašlo deset osoba. Zapucali su po lokalu. Nakon pucnjave vratili su se u kombi i pobjegli. Trenutno traje potraga za njima. U lokalu je pronađen pištolj", kaže izvor Telegrafa. Kako javlja Blic, u Višnjičkoj ulici i u okolnim ulicama uvedeno je opsadno stanje, a na snazi je policijska akcija "Vihor". Policija zaustavlja vozila i radi pretrage u cilju pronalaska počinitelja te osigurava mjesto događaja. Navodno su ranjeni muškarac i žena pili kavu kada je došlo do pucnjave, a pretpostavlja se da su kolateralne žrtve. 

pucnjava ubojstvo Srbija

PA
Pahor
17:32 30.09.2025.

Kada su kriminalci i batinasi na drzavnoj skrbi, setaju s policijskim znackana i mlate studente, ovako nesto se moze ocekivati sve cesce. Ekipu tog tipa je koristio i Milosevic pa je Beograd malo po malo postao divlji zapad.

