Zavirili smo na Dolac i provjerili ponudu i cijene, evo što se ove godine jede za blagdane

Blagdani samo što nisu stigli i pripreme traju u punom tijeku. Mirisi kolača, planiranje božićnog stola i biranje savršenih darova ponovno su svakodnevica mnogih obitelji. Kako bismo otkrili što će se ove godine naći na blagdanskim stolovima i košaricama prošetali smo između štandova tržnice Dolac, razgledali ponudu i cijene te razgovarali s prodavačima i kupcima. Na Splavnici su štandovi ispunjeni svježim voćem i povrćem, a vrećice se najviše pune jabukama, narančama, suhih šljivama, kao i orasima, koji se dodaju u skoro sve božićne kolače i slastice. Kilogram ovog neizostavnog orašastog ploda stoji od 10 do 12 eura. Toliko su i bademi, a grožđicama, ovisno o vrsti, cijena varira od tri do pet eura po kilogramu. Tucet jaja koštat će vas 3 eura.

– Jutros sam došla po orahe, uvijek ih jedemo, ali sad i više za kolače. Pravit ću orahnjaču, to se kod nas pojede jako brzo, a uz to i klasične kekse s kokosom i orasima, možda neku pitu, vidjet ćemo – kazala nam je Branka. Otkrila nam je da ona u punjenje svoje orahnjače uvijek doda žlicu meda jer, kako kaže, onda svaki zalogaj podsjeća na blagdane. Osim kolača, mnogi preferiraju kod kuće spravljati i francusku salatu, a na Dolac se može svratiti po većinu svježih sastojaka poput mrkve koja košta tri eura po kilogramu, krumpira za dva eura te kiselih krastavaca. Od ostalog se povrća kupuje blitva za četiri eura, raštika za četiri, luk za dva, mladi kupus za tri eura, koliko košta i svježa cikla, dok zelena salata stoji 3 eura.

U hali tržnice dočekao nas je snažni miris kiselog zelja, a kod ulaza smo zatekli prodavačicu Jasminku koja je miješala i razvrstavala zelje u vrećice za prodaju. – Kupuje se baš dosta kiselog zelja što je i logično u ovo doba, osim toga kupuje se i kisela cikla. Ljudi se požale na cijene, žalim se i ja, ali to je sve opravdano jer su blagdani – kazala nam je Jasminka. Kiselo zelje kod nje, ali i kod susjednih štandova koštat će vas 4 eura, a neizostavan par zelju je špek, govori nam prodavačica Sanja. – Pa ja prodajem uglavnom suhomesnato tako da ima malo manje posla, ali najviše se prodaje špek, osim za zelje i za sarme ga ljudi kupuju – kazala nam je Sanja, dodavši kako njezin špek košta 14 eura. Osim sarme, vrlo je popularna i purica.

– Trenutno se najviše prodaje purica i patka, što nam je i očekivano – rekla je prodavačica Ana na štandu ,,Blagus". Dodaje kako će se i kod nje na stolu ovoga Božića naći purica, koja se na Dolcu može pronaći za deset eura. Ako pak želite zagorsku puricu, za nju ćete morati izdvojiti 15 eura, a za gusku 14. Upitali smo kupce koje smo zatekli na tržnici što jedu i ostale blagdanske dane. – Za Božić jedemo goveđu juhu, pečenu patku i krumpire. Dan prije, na Badnjak, jest ćemo bakalar i krumpir salatu, a za Novu kao i uvijek ide sarma – rekao nam je Darko. U ribarnici Dolca bakalar se prodaje za 25 eura po kilogramu. Prodaju se i lignje i hobotnice, kojima se cijena kreće od 25 do 30 eura, a kilogram pastrve koštat će vas 13 eura.

Mnogima je Nova godina nezamisliva i bez pečenja. – Na Božić obavezno purica s mlincima, a onda za Novu godinu i narednih pet dana jedemo pečenu janjetinu, francusku i, naravno, puno puno kolača, fritula. Bude nam zlo i od masti i od šećera – našalio se Mislav. Cijena janjetine, ovisno o kojem se komadu radi, košta od 13 do 18 eura. Za odojak se treba izdvojiti devet eura po kilogramu, a za buncek 9 i pol.

– Ah, čujte, cijene su uvijek problem danas, ali teško nam je uskratit nešto što radimo svake godine, ipak si za blagdane damo i da se najedemo i da potrošimo – nastavio je Mislav. Zbog visokih cijena neki su odlučili promijeniti svoju tradiciju. – Pa ovog Badnjaka smo se odlučili ne raditi bakalar, ipak nam je malo previše – kazala nam je umirovljenica Marija, koja će, kako kaže, bakalar zamijeniti rižotom s kozicama. Božićni stolovi Zagrepčana i dalje se pune poznatim okusima, a tržnica nudi ono najbolje što ima, iako su cijene mnogima neprihvatljive, tradicija i navike ipak, čini nam se, pobjeđuju računicu.