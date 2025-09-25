Jedan ministar popularniji je od Plenkovića, a prvu poziciju i dalje drži Milanović

HDZ je vodeća stranka s 27,5 posto podrške, dok je SDP drugi s podrškom od 22,5 posto ispitanika, pokazalo je istraživanje Crobarometar u rujnu, kojeg donosi Dnevnik Nove TV. Slijede Možemo! s 10,6 posto te Most sa 6 posto, a nakon njih je Domovinski pokret koji ima podršku od 2 i pol posto. Neodlučnih birača je 14,6 posto.

Da je smjer kojim Hrvatska ide pogrešan, misli 69 posto ispitanika, dok 22 posto smatra da je smjer dobar. Bi li smjer ocijenili dobrim ili lošim – nije sigurno oko 9 posto. Rad Vlade ne odobrava 65 posto ispitanika, dok ga odobrava 28 posto, a ne zna 7 posto. Što se tiče podrške Zoranu Milanoviću, trenutno je na najvišoj razini unazad godinu dana. Rad predsjednika odobrava 52 posto ispitanika, s njegovim potezima ne slaže se 42 posto, dok 6 posto njih nema izražen stav.

Zoran Milanović i dalje je najpopularniji političar i o njemu 61 posto ispitanika ima pozitivno mišljenje, a 33 posto negativno. Tomislav Tomašević ostavio je na 40 posto ispitanika pozitivan dojam, 48 posto negativan, 2 posto za njega nikad nije čulo, a 10 posto ne zna što bi reklo. O ministru obrane, Ivanu Anušiću, 38 posto ispitanika misli pozitivno. Negativan dojam ima 34 posto ispitanika, 12 posto nije za njega nikad čulo, a 16 posto njih ne zna. Iza njega je Andrej Plenković o kojem 36 posto ima pozitivan dojam, 58 posto negativan.

O Ivani Kekin 35 posto ispitanika misli pozitivno, 50 posto negativno, 4 posto za nju nije nikad čulo, a 11 posto ne zna. Božo Petrov je na 33 posto ispitanika ostavio pozitivan dojam, dok na njih 48 posto negativan. Četiri posto nije čulo za njega, a 15 posto ne zna što bi reklo. Kandidat za predsjednika Mosta, Nikola Grmoja, kod 33 posto ispitanika ima pozitivan dojam. Kod 44 posto negativan, 7 posto nije za njega čulo, a 16 posto ne daje mu ni plus ni minus. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na 32 posto ispitanika ostavlja pozitivan dojam, kod 54 posto negativan, 3 posto za njega nije čulo, 11 posto nema definirano mišljenje. O Sandri Benčić 31 posto misli pozitivno, 49 posto negativno, 7 posto za nju nije čulo, a 13 posto ispitanika nema jasan odgovor.

Oleg Butković je ostavio pozitivan dojam na 30 posto ispitanika, negativan na 42 posto, 9 posto za njega nije čulo, dok 19 posto ne zna. Kod Marina Miletića brojke izgledaju ovako – na 27 posto ispitanika ostavio je pozitivan dojam, na 38 posto negativan, 17 posto za njega nije čulo, 18 posto nema odgovor. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozitivan dojam ostavlja kod 25 posto ispitanika, 50 posto ima negativan dojam o njemu, 7 posto nije čulo za njega, a 18 posto ne zna.

Mirela Ahmetović ostavila je na 22 posto ispitanika pozitivan dojam, 27 negativan, ali visok je postotak ispitanika koji nisu čuli za nju, 34 posto. 17 posto nema definirano mišljenje. Kod Marija Radića situacija je sljedeća – 21 posto o njemu misli pozitivno, 34 posto negativno. Postotak ispitanika koji nisu čuli za njega je 25 posto, dok mišljenje nema 20 posto. SDP-ov Mišel Jakšić je na 20 posto ispitanika ostavio pozitivan dojam, na njih 22 posto negativan. Najviši je postotak ispitanika koji nisu čuli za njega – čak 39 posto. 19 posto nema definirano mišljenje. Ivan Penava je ostavio pozitivan dojam na 19 posto ispitanika, a negativan na čak 64 posto. Za njega nije čulo 4 posto, a ni dobro ni loše ne misli 13 posto.

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. rujna CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.