SVINJSKA KUGA

Plenković: Nije ugrožena nacionalna sigurnost

Rijeka: Premijer Andrej Plenković na svečanom puštanju u rad tunela Učka
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Dean Silić/Hina
25.09.2025.
u 20:02

"Nemamo nikakvih saznanja ni dokaza da bi se moglo govoriti o specijalnom ratu. Imamo problem, problem virusa ASK, s kojim smo se nosili i prije dvije godine”, kazao je.

Premijer Andrej Plenković najavio je u četvrtak koordinacijski sastanak nadležnih resora radi suzbijanja širenja afričke svinjske kuge (ASK) i rekao kako nema saznanja o tome da se u kontekstu ASK-a vodi specijalni rat protiv Hrvatske i ne smatra da je ugrožena nacionalna sigurnost. Novinari su ga nakon puštanja u promet obnovljene cijevi tunela Učka pitali za komentar izjava šefa Domovinskog pokreta Ivana Penava koji je pojavu ASK-a stavio u kontekst specijalnog rata protiv Hrvatske, a Plenković je odgovorio kako o tome nema saznanja niti dokaza te naglasio da je u borbi protiv ASK-a nužno dizati razinu bio-sigurnosti.

"Nemamo nikakvih saznanja ni dokaza da bi se moglo govoriti o specijalnom ratu. Imamo problem, problem virusa ASK, s kojim smo se nosili i prije dvije godine”, kazao je. Najavio je da će se zbog širenja ASK danas u Vladi održati koordinacijski sastanak svih resora. "Da pomognemo naporima Ministarstva poljoprivrede, Državnoga inspektorata, ljudi na terenu u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako bismo limitirali i temeljem najbolje prakse suzbijali daljnje širenje bolesti”.

Novinari su ga pitali je li zbog širenja ASK-a ugrožena nacionalna sigurnost, što je premijer odbacio. "Nije. Imamo bolest koju smo imali i prije dvije godine, borili smo se s njom, suzbili je, dobili potvrdu od Europske komisije da je suzbijena", kaže Plenković. Nažalost, dodao je, taj virus postoji i u zemljama koje nas okružuju. "Treba dizati razinu bio-sigurnosti na svim farmama, od velikih gospodarskih poljoprivrednih subjekata pa do onih najmanjih i ponašati se odgovorno", poručio je.
Ključne riječi
Andrej Plenković Afrička svinjska kuga

