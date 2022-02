Je li Tomašević poništio natječaj zbog zviždačice Maje Đerek?

Ne ide pa ne ide. Ili – trči pa zapinje. Poznatim bi se izrekama mogla opisati situacija u kojoj se nalazi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pri odabiru svojih “gradskih ministara”. Dosad su on i njegov tim odabrali tek jednog, odnosno jednu – pročelnicu Ureda gradonačelnika te glasnogovornicu gradske uprave. Pri kraju procesa bili su s odabirom pročelnika Ureda za upravljanje imovinom Grada i tzv. “megaureda”, odnosno punim nazivom – Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. No oba su natječaja nakon pet mjeseci poništena. Razlog? Prema nedavno izgovorenim riječima dogradonačelnika Luke Korlaeta – nisu bili zadovoljni kandidatima.

No ono što se neslužbeno može čuti jest da je pročelnica Ureda za upravljanje imovinom mogla postati zviždačica iz Državnih nekretnina Maja Đerek, koja je ušla u najuži krug potencijalnih kandidata. Ipak, upravo je, prema neslužbenim informacijama, činjenica da se M. Đerek našla usred afere nakon što je prijavila da neki koriste državne prostore i ne plaćaju zakup presudila da se natječaj poništi.

Podsjetimo, Đerek je progovorila o službenom stanu od 92 kvadrata koji je, prema njezinim riječima, sam sebi 2019. birao tadašnji ministar državne imovine Mario Banožić. Tvrdi i da su politički moćnici intervenirali da se pojedinim zakupcima državnih poslovnih prostora iziđe u susret s plaćanjem najamnine, da se otpečate prostori koji su zapečaćeni jer najamnina godinama nije plaćana te da je vodstvo Državnih nekretnina s oba oka žmirilo na nagomilane dugove. Je li točno da se Maja Đerek javila na natječaj za šeficu Ureda za upravljanje gradskom imovinom te da je zbog toga i poništen, pitali smo i u Gradu Zagrebu, no oni nisu željeli otkrivati imena pozivajući se na GDPR.

– Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je ona zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Naime, osobe koje traže novi posao tu informaciju možda ne žele podijeliti s trenutačnim poslodavcem, odnosno dijeljenje te informacije može im trajno narušiti odnose na radnom mjestu. Objavljivanjem podataka o kandidatima tako bismo pro futuro demotivirali kandidate koji se ne žele naći u situaciji da im se objave imena – kazali su iz Grada i dodali da su dužni tek javnosti objaviti ime osobe koja je izabrana na natječaju. No da se javila na natječaj sama je potvrdila Maja Đerek, a zašto je poništen, kazala je, može samo pretpostaviti, iako je otkrila da se ona sama povukla iz procesa.

– Poslala sam im dokument u kojem im javljam da odustajem, nisam htjela dalje iz privatnih razloga. Bilo je to nakon drugog, trećeg kruga. A i tad se otprilike počelo u medijima zahuktavati sve oko mog otkaza – kaže M. Đerek i napominje da se na natječaj prijavila kad više nije radila u Državnim nekretninama, već u jednoj privatnoj tvrtki u kojoj i sad radi. Otkaz na mjestu direktorice jednog od sektora u tvrtki Državne nekretnine dobila je u rujnu 2020., a 8. rujna lani, dakle godinu dana nakon, raspisan je natječaj za pročelnicu Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada i 14. siječnja ove godine je poništen. Još jedan ured koji je ostao bez čelnika, “megaured”, trebao je pak dobiti pročelnika koji već radi u tom uredu, a koji nije odabran jer je – član HDZ-a. Takve, naime, neslužbene informacije stižu od jednog od aktera gradske politike, upoznatog sa stanjem u gradskoj upravi.

– Čovjek je uistinu stručan i čak je neke tehničke detalje on objašnjavao komisiji koja provodi natječaj, a kad su ga direktno pitali je li član neke stranke, on je i iskreno odgovorio, iako nije aktivan član – govori naš sugovornik. Zbog toga se pokrenula priča da ekipa iz platforme Možemo!, odnosno Tomašević i njegovi zamjenici, ipak biraju ideološki sebi bliske da budu njihovi najbliži suradnici, a potvrđuje to i činjenica da je među 15 šefova podružnica Holdinga koje je Tomašević izabrao dio njih povezan sa SDP-om. Igor Rađenović, novi direktor Gradskih groblja, SDP-ovac je koji je već radio u Holdingu, ime mu je ostalo upamćeno još prije 14 godina kada je pretučen jer je upozoravao na korupciju, a bio je i kandidat za dogradonačelnika Zagreba kad se kandidirao Rajko Ostojić te zamjenik tadašnjeg ministra financija Borisa Lalovca, kojeg je Tomašević angažirao za kreiranje ovogodišnjeg proračuna. Davor Vić, šef Čistoće, potpredsjednik je GO SDP-a Osijek, a Jurica Krleža, koji je na čelu Zagrebačkih cesta, bio je potpredsjednik SDP-a Krapinsko-zagorske županije. Damir Grgić, koji će voditi Zrinjevac, bio je direktor HŽ Putničkog prijevoza, a nova šefica Zagrebačkog velesajma Renata Suša vodila je HŽ Infrastrukturu, oboje je imenovao tadašnji ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić u vladi kojoj je na čelu bio današnji predsjednik Zoran Milanović. Iz Holdinga su se već prije pravdali da su birali najbolje kandidate na natječaju, ne ulazeći u to jesu li članovi neke stranke te da su izabrani zadovoljili sve formalne uvjete, priložili i prijedlog programa razvoja podružnice/društva. Da ne biraju po stranačkom ključu, kao mantru ponavlja i gradonačelnička trojka, iako je i sam dogradonačelnik Luka Korlaet u TV studiju Večernjeg lista rekao: “Gledaju se kompetencije, a ako tijekom razgovora vidimo da ‘isto dišemo’, onda to samo može biti – dodatan plus”. I on i Danijela Dolenec i sam gradonačelnik, dodao je nedavno u jednom intervjuu, jako su temeljiti u razgovorima i žele do kraja poštovati proceduru.

– Podsjećam da je preustroj gradske uprave nastupio 1. siječnja kada je broj gradskih ureda smanjen s 27 na 16, a prije toga nismo mogli raspisati natječaje za nove, objedinjene urede. Za urede koji su ostali isti natječaji su pokrenuti i provode se prema zakonskoj proceduri – pisani dio, intervju, razgovor s gradonačelnikom. To traje, puno se ljudi prijavilo – kazao je. No pita li se HDZ-ova skupštinara Marija Župana, gradska je uprava mogla raspisati natječaje već po odluci o spajanju ureda, s napomenom da osoba na radnom mjestu može biti od 1. siječnja.

– A i SDP-ovi se kadrovi otprije nisu dokazali u upravljanju Holdingom. Pravo je pitanje zašto se natječaji koje Tomašević raspiše češće poništavaju nego provode – zaključuje Župan.

