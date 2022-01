Zviždačica dala iskaz u Uskoku: 'Banožić se derao i tražio da otpečatim prostore'

Zviždačica i bivša zaposlenica Državnih nekretnina Maja Đerek završila je u ponedjeljak s davanjem iskaza istražiteljima Uskoka nakon što je prijavila nezakonitosti s nekretninama u državnom vlasništvu pri čemu je prozvala i ministra Marija Banožića koji je u potpunosti odbacio optužbe.

I dok Đerek u izjavi nakon ispitivanja u tužiteljstvu ostaje pri javno izrečenim optužbama, Banožić koji je ranije bio ministar državne imovine izjavo je novinarima da ona nije zviždačica već "zviždaljka" interesne skupine. Đerek je kazala da ne želi komentirati te izjave.

- To je spuštanje na jednu razinu na koju ja kao osoba koja je stručna i profesionalna se stvarno ne bih spuštala. On je dovoljno rekao sam o sebi - dodala je.

O detaljima nije mogla govoriti jer je upozorena da su izvidi tajni. No rekla je da ostaje pri svojim tvrdnjama iznesenima posljednjih dana u medijima vezano za sastanak na kojem se tadašnji ministar državne imovine i aktualni ministar obrane Mario Banožić navodno derao na nju i tražio da otpečati poslovne prostore.

- Već sam to rekla da je na sastanku traženo da prostore otpečatimo. To sam već rekla u brojnim intervjuima i stojim pri tome. Mislim da je gospodin Banožić sam to priznao u svom demantiju na moju izjavu - kazala je.

Na pitanje o koliko se spornih prostora radi, kazala je:

- Bez obzira na prijavu, jer prijavu neću komentirati, ja mogu komentirati što sam ja zatekla u sektoru za poslovne prostore kada sam ja tamo bila direktorica. Radi se o jako puno slučajeva. Kod nekih je došlo do većih pogodovanja, a kod nekih se jednostavno nisu kontrolirali. Država nije znala što ima. Godinama su se prostori bespravno koristili bez da je to itko kontrolirao i tu su, po meni, izgubljeni jako veliki novc. Trebalo bi mnogo vještaka da se utvrdi koliko novca je izgubljeno na štetu državnog proračuna.

Tvrdi da je otkrila 24 ugovora o zakupu za koje se nisu izdavali računi, a ona ih je uspjela fakturirati. Smatra da uvijek postoji neki interes, bio on prijateljski, stranački ili neki drugi.

Đerek je u prošli utorak izjavila u Saboru da je prijavila koruptivne radnje i nezakonitosti u Državnim nekretninama i nakon nekoliko mjeseci dobila otkaz. Prijavila je da postoji puno državnih prostora i stanova za koje se nije naplaćivalo korištenje, kao i ugovori o zakupu koji se nisu fakturirali, da se bespravno koriste poslovni prostori i daju u podzakup, a prijavljivala je i da su njezini nadređeni štitili određene osobe.

Na pitanje kakav je bio njen odnos s Banožićem, odgovorila je:

- Gospodina Banožića do sastanka, na kojem je tražio da otpečatim prostore, nisam nikad vidjela. Tako da ne mogu govoriti o nekom našem odnosu, mogu govoriti samo o tom sastanku, na kojem je on bio otresit i derao se na mene, svoju podređenu.

- Budući da je Banožić dao direktan nalog da se te prostore otpečate, ti dugovi nikad neće biti naplaćeni jer su firme otišle u stečaj. To je direktan otpis štete - kaže Đerek. koja sumnja da se pogodavanja odvijaju i dalje.

Ministar Banožić u utorak poslijepodne odbacio je sve optužbe, Đerek nazvao "zviždaljkom interesne skupine" i rekao da ju je vidio samo jednom u životu "na jednom sastanku".

Kazao je da je ona zapečatila prostor obitelji koju on uopće ne poznaje, s njima nije imao kontakt niti je išta znao o njihovu poslovanju. U vezi tog prostora, dodao je, državno odvjetništvo vodi višemilijunsku parnicu te se "ne mogu raditi nikakve aktivnosti po pitanju tog poslovnog prostora bez dogovora s državnim odvjetništvom".