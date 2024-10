Otkrit ću vam sada i treću, dosad neobjavljenu teoriju zašto je ustaška emigracija stavila bombu na let 'JAT 367'

Tonči Percan, novinar koji niz godina živi u Švedskoj, nedavno je predstavio dokumentarac Bomba na letu "JAT 367", koji je emitiran na švedskoj televiziji TV4. Ovaj dokumentarac istražuje tragičnu nesreću koja se dogodila 26. siječnja 1972. godine, kada je zrakoplov JAT-a, McDonnell Douglas DC-9, eksplodirao iznad tadašnje Čehoslovačke i srušio se u blizini sela Srbská Kamenice. U nesreći je poginulo 27 putnika i članova posade, dok je stjuardesa Vesna Vulović, koja je pala s visine od 10.160 metara, čudom preživjela i ušla u Guinnessovu knjigu rekorda.

Percan je u emisiji Večernji TV, koju je vodio glavni urednik portala Večernjeg lista Dario Markas, govorio o istrazi koja je uslijedila nakon nesreće, napominjući da se u Jugoslaviji tada nije puno znalo o okolnostima događaja. Iznesena je teorija o odgovornosti čehoslovačke protuzračne obrane, kao i nagađanja o vezi s terorističkim napadom hrvatskih nacionalista. Međutim, danas, 52 godine kasnije, Percan tvrdi da posjeduje nove dokaze, uključujući nalaze češke komisije koji sugeriraju da je eksplozija nastala unutar zrakoplova i da su za nju odgovorne organizacije Hrvatski narodni otpor (HNO) i Hrvatsko revolucionarno bratstvo (HRB).

Da je zrakoplov bio pogođen raketama, kaže novinar, ostaci aviona bili bi razasuti na mnogo širem području. – Tako kažu stručnjaci. Na temelju toga smo zaključili da su dvije ekstremne organizacije, Otpor i Hrvatsko revolucionarno bratstvo, odgovorne za taj incident, a to potvrđuju priznanja sudionika. Uz to posjedujemo i pismene dokumente, odnosno izvještaj UDBA-e – izjavio je Percan, koji je za potrebe dokumentarnog filma razgovarao s tri osobe koje su izvele operaciju. Njihov identitet je skriven, a jednu osobu snimao je tajno. – Pokušali smo na sve načine pribaviti dokaze, a ponekad je skrivena kamera neophodna da bi se postigli rezultati – dodao je Percan, ističući da je rad s takvom opremom neugodan. Nakon objave dokumentarca Percan je primio prijetnje od jednog od sudionika kojeg je tajno snimao.





Ljude s kojima je razgovarao Percan je u dokumentarcu nazivao "fikser", "telefonist" i "financijer". – Budući da je riječ o vrlo osobnoj priči, a ja poznajem te ljude, sve mi je bilo šokantno – prvo njihova priznanja, a zatim ono što sam našao u arhivima UDBA-e – rekao je Percan, dodajući da poznaje dvije od tri osobe iz užeg kruga odgovornih – onoga tko je postavio bombu, onoga tko je nabavio eksploziv i onoga tko je konstruirao bombu.

– Jedino nisam poznavao Josipa Senića, čije ime sada objavljujemo i za kojeg tvrdimo da je postavio bombu u avion – izjavio je Percan, dodajući da ga je taj let opsjedao više od 20 godina. – Taj let me fascinirao, kao i tragična sudbina putnika. Prije sedam godina shvatio sam da sam možda na pravom putu jer sam se družio s ljudima koji su se predstavljali kao nacionalisti – istaknuo je. Također je naglasio da je u Švedsku došao nakon tih terorističkih napada te da mu se ti ljudi nisu činili kao oni koji bi mogli izvesti teroristička djela.

Percan je, inače, u Švedsku došao 1974. godine, a osamdesetih ga je UDBA pokušala vrbovati. – To su te intrigantne stvari; taj čovjek kojeg nazivam "fikser" promijenio je moj život jer nisam znao da je on vođa otpora i da ima UDBA-u iza sebe. Osim što sam radio kao učitelj, bio sam i freelancer, izvještavajući za švedski radio iz jedne švedske pokrajine. UDBA je, sada to vidim iz dokumenata u arhivima, željela da špijuniram za njih jednog reportera kojeg sam zamjenjivao. On je bio Srbin, ali bio je demokratski orijentiran. Puštao je, recimo, hrvatske ekstremiste na lokalni radio, tako da sam im bio idealna meta. Smetala su im njegova novinarska stajališta, a "fikser", vođa terorista koji su htjeli srušiti Jugoslaviju, bio je iza svega toga. Kada sam došao na to mjesto, nisam znao tko je tko i imao sam posla s najopasnijim Hrvatom u Europi – rekao je Percan.

Percana je posebno zapanjila količina resursa koju je UDBA trošila na praćenje švedske emigracije i ilegalnih aktivnosti. Percan je za Večernji otkrio da je UDBA imala informacije o svakom koraku ljudi za koje su smatrali da bi mogli biti teroristi, uključujući i detalje o njegovim putovanjima, troškovima karata i čak smještaju. – Znam da kada sam čitao svoj dosje, da je bilo prilično toga što štima, da su bilo dobro informirani – kazao je novinar, prisjetivši se potom jednog svojeg puta u Kanadu, koji je UDBA također, navodi, dobro pratila. – Oni su znali koga ću ja sresti, kako ću putovati, koliko me je koštala karta, u kojem ću hotelu spavati... – prisjeća se.

Vratio se potom na rušenje Leta 367. Kaže da je glavni cilj emigracije bio napad na Jugoslaviju. – To je bio cilj Hrvatskog revolucionarnog bratstva i Otpora: srušiti Jugoslaviju terorističkim akcijama – kazao je Percan. Dodao je da mu je "fikser" tijekom šetnje ispričao drugu verziju prema kojoj je u avionu trebao biti Džemal Bijedić, koji se smatrao nasljednikom Tita. Percan je također napomenuo da su, prema trećoj verziji, u avionu trebala biti dvojica agenata UDBA-e, zbog čega su željeli srušiti taj avion.

Na kraju razgovora Percan je istaknuo da su među putnicima koji su poginuli u nesreći pretežito bili ljudi koji su letjeli prema Hrvatskoj, a ne Srbiji. – Apsurd svega toga je da je među putnicima koji su poginuli u tom avionu bilo više ljudi koji su letjeli za Hrvatsku nego za Beograd i Srbiju. Dakle, tu su cijele hrvatske obitelji nestale. U drugom dijelu imamo reakcije ljudi kojima su bližnji poginuli u toj nesreći. Imamo jednu gospođu koja je rodom iz Opatiji, njoj je cijela obitelj tamo poginula, odnosno majka i dvoje braće – zaključio je.

