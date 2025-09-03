Je li ovo najčudniji hrvatski otok? Nema automobila, asfalta i buke

Na Susku, otoku koji pripada cresko-lošinjskom arhipelagu, zaboravite na asfalt, gužvu i buku. Ovdje nema automobila, a prtljagu s broda do smještaja prevoze mještani u karijolama ili malim motoriziranim vozilima. Jedino naselje podijeljeno je na Gornje i Donje selo, spojeno sa 150 kamenih stepenica, a umjesto ulica, kroz otok vode pješčani puteljci. Geološki fenomen formiran od debelih slojeva prapora na vapnenačkoj stijeni, Susak je otok na kojem se osjećate kao da ste zakoračili u drugi svijet. Njegov krajolik ne definiraju borovi, već visoka trstika koja ga štiti od vjetra i erozije, dajući mu gotovo nestvaran izgled.

No, prava neobičnost Suska leži u njegovoj ljudskoj priči. Nakon Drugog svjetskog rata, otok je imao gotovo 2000 stanovnika, dok ih danas zimi živi tek oko 150. Šezdesetih godina prošlog stoljeća, zbog nacionalizacije, propasti tvornice ribe i poreza na vino, dogodio se masovni egzodus. Otočani su bježali u Italiju, a zatim u Sjedinjene Američke Države, stvarajući najveću zajednicu Suščana u Hobokenu, New Jersey. Ljeti se otok transformira; iseljenici se vraćaju, a Klub iseljenika postaje žila kucavica društvenog života, ispunjen smijehom i specifičnim dijalektom.

Taj arhaični govor, zaštićen kao kulturno dobro, zagonetka je čak i stanovnicima susjednih otoka. Mješavina starohrvatskog, talijanskog i engleskog jezika svjedoči o bogatoj i turbulentnoj povijesti otoka. Jednako je fascinantna i susačka narodna nošnja, poznata kao najkraća u Europi i jedina koja ne prekriva koljena. Višeslojna, živopisna suknja, koju od milja zovu "prvom europskom minicom", nošena uz šarene vunene čarape, postala je simbolom otoka i hrabrosti njegovih žena, koje su se odvažile na modni izričaj nezamisliv za svoje vrijeme.

Odmor na Susku je odmor od svega poznatog. Njegove plitke pješčane uvale, poput Spiaze i Boka, idealne su za obitelji, a legenda kaže da je njihov pijesak ljekovit. Ovdje nema masovnog turizma, luksuznih hotela ni noćnih klubova. Postoje samo dvije dobro opremljene trgovine, jedna pekarnica i nepregledno plavetnilo. Susak je poziv na usporavanje, na hodanje bosim nogama po toplom pijesku i prepuštanje jedinstvenoj čaroliji otoka koji je uspio sačuvati dušu unatoč svim povijesnim nedaćama.