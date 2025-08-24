Naši Portali
NAJBOLJE DOĆI IZVAN SEZONE

Na ovom otoku čeka plaža koju zovu 'hrvatskim Maldivima', znate li gdje je?

Hrvatski Maldivi
Tik Tok screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 09:16

Vožnja trajektom traje oko sat vremena, a od pristaništa do same plaže potrebno je još deset minuta pješice.

Jedna Tiktokerica podijelila je video u kojem otkriva svoju najdražu plažu na Jadranu i usporedila je s Maldivima. Riječ je o plaži Vela Rina na Drveniku Malom, do koje se stiže trajektom iz Trogira. Vožnja traje oko sat vremena, a od pristaništa do same plaže potrebno je još deset minuta pješice.

– Sjećam se kad sam prvi put bila ovdje, osjećaj je kao da sam na Maldivima! Ovog puta more nije bilo tako, vjerojatno zbog velike gužve pa vam tu čar ne mogu u potpunosti prenijeti. Ali zato vam preporučujem da odete izvan sezone, negdje krajem osmog mjeseca i vjerujte, nećete požaliti – poručila je u videu. Osim same plaže, posebno je oduševila i vožnja trajektom. Kako kaže, najviše voli povratak jer je tada gotovo uvijek dočeka savršen zalazak sunca, zbog čega je cijelo iskustvo još posebnije.

@tulipanica2 Rekla bi da je ovo naš mali Saharun 🥰🧡 U ovom videu pokazala sam vam moju najdražu plažu, a u komentare vi podijeliti svoju 🌊🐚 #plaza #ljeto #hrvatska #split #dalmacija ♬ original sound - MarijeTa Blekačić

